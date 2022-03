Severin Freund war nie das große Skisprung-Genie, aber kaum jemand trainierte so diszipliniert wie er. Nun beendet er nach 20 Jahren seine Karriere. Über einen, der sich auch in schweren Zeiten nie vom Sport abgewandt hat.

Von Volker Kreisl

Unvergesslich bleibt Severin Freunds Gesicht am 22. März 2015 in Planica in Slowenien: große Augen, ein Zucken um die Mundwinkel, ein Um-Sich-Schauen, wie es Menschen darbieten, die glauben, sie befänden sich jetzt in einem Film. Doch dies war live - Skispringen, und gerade war das Gesamtergebnis der Saison verkündet worden.