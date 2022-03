Von Christoph Leischwitz

Sie kennt ihre Kolleginnen schon seit einer Ewigkeit, erzählt Angelika Söder und überschlägt: "Alessa Plass mindestens zehn, wenn nicht schon 15 Jahre." Nebenbei zeigt das, wie lange sie selbst schon Schiedsrichterin ist, denn Söder ist erst 32. Mit zwölf Jahren hat sie angefangen. Und so sei ihnen am Dienstagabend beim Warmlaufen noch gar nicht mal aufgefallen, dass es sich um einen ganz besonderen Abend handelte - beim Einlaufen mit den Mannschaften dann aber schon: Die Partie zwischen dem SC Eltersdorf und der SpVgg Greuther Fürth II war die erste in der bayerischen Regionalliga, die komplett von einem Frauenteam geleitet wurde. Neben Söder (TSV Ochenbruck) und Plass (TSV Göggingen) gehörte in Eltersdorf auch noch Daniela Göttlinger (SV Adelsried) dazu. "Ich hoffe, dass wir damit ein Zeichen setzen", sagt Söder nun, "die Sichtbarkeit der Schiedsrichterinnen wird das mit Sicherheit erhöhen."

Geplant war dieses Schiedsrichter-Aufgebot schon lange. Anlässlich des Jubiläums von 50 Jahren Frauenfußball am 31. Oktober 2020 war unter anderem auch die Idee geboren worden, Frauen im Männerfußball noch konsequenter als Unparteiische einzusetzen. Söder erklärt, es sei geplant gewesen, dass sich dieses Dreierteam schon im vergangenen Jahr zusammenfindet, dann seien aber immer wieder Spiele ausgerechnet mit dieser Ansetzung abgesagt worden. Entscheidend für diese Konstellation ist aber nicht der Wille zu einer Frauenquote. "Die Qualität ist einfach da", sagt Walter Moritz, der Schiedsrichter-Obmann des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV). Söder zum Beispiel hat bereits 101 Frauen-Bundesligaspiele geleitet. Schon bald wird sie wohl auch in einem erweiterten Kader stehen, der auf die dritte Liga der Männer vorbereitet werden soll. Dort war es im vergangenen November beim Spiel TSV Havelse - Hallescher FC zum ersten Frauen-Triple gekommen. Schiedsrichterin auf dem Feld war damals Riem Hussein.

"Das war eine starke Leistung", fand Fürths Trainer Petr Ruman

Auffällig ist, dass Söders Präsenz schon zur Normalität geworden ist in den Regionalliga-Stadien. In dieser Spielklasse kommt sie auch schon auf 68 Einsätze, und sie kann sich auch nicht daran erinnern, schon einmal frauenfeindliche Sprüche gehört zu haben. In unteren Ligen, sagt sie, mag das vielleicht noch etwas wahrscheinlicher sein, in der vierten Liga allerdings hat sie, wie ihre männlichen Kollegen auch, lediglich die branchenüblichen Meckereien zu verdauen. Wobei ein "Hey, Schiri"-Schrei ja irgendwo auch sehr geschlechtsneutral daherkommt. "Es war überhaupt kein Thema, dass heute drei Frauen durch das Spiel führen, und wir waren zu jeder Zeit absolut akzeptiert", sagt Söder über das Frankenderby.

Die Partie in Eltersdorf, ein Duell im Abstiegskampf, endete übrigens 3:0 für die Gäste. Fürths Trainer Petr Ruman fand, dass das Schiedsrichtergespann alles im Griff gehabt habe. "Das war eine starke Leistung, und ich hätte nichts dagegen, wenn in Zukunft mehr unserer Spiele von Frauen geleitet werden würden." Ruman merkte auch noch an, er habe das Gefühl, dass Frauen oft mit etwas mehr Fingerspitzengefühl zu Werke gingen als männliche Unparteiische.