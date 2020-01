Dass Profi-Fußballer die Wappen ihres jeweiligen Arbeitgebers küssen, ist ein gleichermaßen beliebtes wie bekanntes Fotomotiv. Wie ernst es mit der Bindung an die sportliche Heimat ist, stellt sich jedoch oft schon beim ersten besser dotierten Angebot heraus - so manche Liebe erkaltet bereits nach Jahresfrist, beim ersten Trainerwechsel oder aufgrund anderer Umstände. Beim Münchner Sportclub wird kein Profi-Sport betrieben - zumindest dann nicht, wenn man die Bezahlung als ausschlaggebendes Kriterium dafür betrachtet. Zeitlicher Aufwand und Einsatz in den Hockeyteams, die auf dem Feld und in der Halle in der ersten und zweiten Bundesliga antreten, können sich im Vergleich zwar durchaus sehen lassen, doch finanziell einträglich sind sie nicht. Und so ist auch das Verhältnis zum Klub mit weniger Kalkül verbunden.

Wer das letzte Wochenende vor Weihnachten dennoch in einer Turnhalle am Münchner Stadtrand verbringt, statt sich zu Hause mit der Familie gemeinsam auf die bevorstehenden Feiertage einzustimmen, der meint demnach entweder ziemlich ernst, was er da tut - oder er hat seine Familie dabei. Im Fall des MSC trifft beides zu. Weil es sich eingebürgert hat, statt des eigenen Trikots lieber auf Klubfeten andere Klubmitglieder zu küssen, darf der arg überstrapazierte Begriff von der familiären Klubatmosphäre im Fall des MSC nämlich ausnahmsweise wörtlich genommen werden. "Man sieht sich viel, man kennt sich, man hat die gleichen Interessen - und dann knutscht man irgendwann mal wild und daraus entwickelt sich dann was, und dann fangen die Kinder bei den Minis an", sagt André Schriever, der sich selbst als "Klub-Kind" bezeichnet.

Der 37 Jahre alte Trainer der Erstliga-Frauen verbrachte seine komplette Spieler-Laufbahn beim MSC und den MSC-Männern. Er ist mit der ehemaligen MSC-Kapitänin Katrin Eidinger verheiratet. Die gemeinsame Tochter krabbelte bereits als Baby durch die Halle und ist längst selbst ein Klub-Kind mit personalisiertem Trikot. Die gemeinsame Leidenschaft für Hockey sei durchaus hilfreich, sagt Schriever, "einer hockey-externen Frau wäre ziemlich schwer zu erklären, warum man das in dieser Intensität macht". Es habe Freundinnen in seinem Leben gegeben, die mit Hockey nichts am Hut gehabt hätten und fragten, warum er jedes Wochenende weg sein müsse. Es sei schließlich nur Hockey. Aber: "Nee, isses eben nicht!", entgegnet Schriever noch heute energisch. Wer "nur Hockey" spielt, spielt nicht Bundesliga.

Schrievers Geschichte ist eine schöne, sie taugt gut dazu, Zusammenhalt zu beschwören, doch bei den Münchnern erregt sie kein sonderliches Aufsehen, denn sie ist keine Ausnahme. Allein von Schrievers ehemaligen Mannschaftskollegen sind drei mit ehemaligen MSC-Spielerinnen verheiratet. Die Spieler von einst treffen sich nun an alter Stätte, wenn sie ihre Kinder zum Spieltag begleiten oder die Töchter zusammen Silvester feiern wollen.

Das Familien-Prinzip steht sogar im Organigramm des MSC: Der erste Klub-Vorsitzende Michael Nahr, der seine Frau aus dem Klub kennt und dessen Kinder beim MSC spielen, wir dort gleich unter seinem gleichnamigen Vater geführt, der einst dasselbe Amt bekleidete und nun Ehrenvorsitzender ist. Eine solche enge Bindung an den Klub ist in Sportarten mit geringer medialer Strahlkraft generell üblicher als im ausgeleuchteten Profibetrieb. Eine derart enge Verzahnung zwischen den einzelnen Teams bis in den Leistungssportbereich hinein wie beim MSC ist allerdings selbst innerhalb der Hockey-Szene ungewöhnlich. Sie hat zu einem guten Teil damit zu tun, dass der Klub abseits der finanziell und infrastrukturell besser gestellten Standorte im Norden und Westen auf Anreize setzen muss, die im immateriellen Bereich des Netzwerkens und der Karriereplanung liegen, die für Frauen und Männer gleichermaßen gelten. Schriever betont aber, "dass wir den Zusammenhalt als Klub-Familie auch kultivieren wollen". Spieltage werden möglichst so geplant, dass die Frauen- und Männer-Teams gemeinsam reisen können, dasselbe gilt für Trainingslager und Heimspiele.

Als die Männer vor einem Jahr zur Hallen-Endrunde fuhren, fuhren 200 MSCler mit, darunter das Team der Frauen. Auch in den aktuellen Kadern der Bundesliga-Teams spielen Pärchen. "Natürlich freut man sich über Titel", sagt Schriever, "aber manchmal ist es fast noch schöner zu sehen, wie alle zusammenhalten. Das ist ein sehr hohes Gut." Um diese Aussage einzuordnen, hilft es, Schriever einmal als Spieler oder Trainer erlebt und seinen Puls geschätzt zu haben, wenn er wild gestikulierend mit einem Unparteiischen über die Regelauslegung diskutiert. Der Zusammenhalt sei allerdings "kein Selbstläufer mehr", betont er. Der Reichtum an Alternativen macht auch vor Klubfamilien nicht Halt - die Identifikation mit dem MSC zu fördern bedürfe mehr aktiver Unterstützung als früher.

Es scheint die Mühe wert zu sein, auch die ehemalige National-Torhüterin Kim Platten, die vor knapp zehn Jahren zum MSC wechselte, nennt die Atmosphäre beim MSC "sehr besonders". Platten wechselte aus Hamburg nach München; aus der Hockey-Hochburg also, die im Feld bei den Frauen ein Drittel und bei den Männern knapp die Hälfte der aktuellen Erstligisten stellt. Platten ist in München geblieben. Sie heißt mittlerweile Rommel und ist nur noch passives MSC-Mitglied. An Spieltagen versucht sie trotzdem, es in den Klub oder im Winter in die zugige Halle zu schaffen. "Es ist schön, da alle zu sehen, mit denen ich mal gespielt habe", sagt sie, "leider können wir nicht so oft da sein, wie wir wollen, weil wir als Ärzte auch am Wochenende arbeiten." Sie sagt "wir". Auch ihr Mann Niklas trifft neben dem Feld Freunde. Auch er spielte Bundesliga-Hockey. Beim MSC. Natürlich.

