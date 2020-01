„Anfangs habe ich gedacht: Was soll ich zu Heimspielen nach Innsbruck fahren?“ – Max Straub hat sich an die Reisen gewöhnt.

Wechsel sind fester Bestandteil des Sports. Sie finden inzwischen in vielen Sparten in immer kürzeren Abständen statt und sind mit immer höheren Geldsummen verbunden. Aber es gibt eben auch diejenigen, die in der Beständigkeit Abwechslung und Spannung finden. In dieser Serie erzählt die SZ von ungewöhnlich lange andauernden Beziehungen zwischen Mensch und Verein.

Es war ein Rekord, der kurz vor Weihnachten Schlagzeilen machte. 50:48 ging der dritte Satz aus, im Spiel der Hypo Tirol Alpenvolleys Haching gegen die SVG Lüneburg. So etwas hatte es zuvor nicht gegeben in der Volleyball-Bundesliga und generell in der Geschichte des Sports wohl auch sehr selten. Einer, den das emotional und körperlich wohl genauso mitgenommen hat wie die Spieler, ist Max Straub.

Der 61-Jährige steht nicht nur über die gesamte Dauer, er spielt quasi mit, wie er es selbst ausdrückt. Hauptsächlich ist er mit Trommeln beschäftigt, sowie mit Klatschen, Mitsingen und sonstiger Anfeuerung. Er ist das Gesicht des "Hachinga Hammer Block", einer Fangruppe, die stets in Grün gekleidet ist und für die Stimmung in der Sportarena verantwortlich ist. Bei so gut wie jedem Heimspiel ist Straub dabei, egal ob in Haching oder in Innsbruck, gelegentlich auch auswärts, zudem hilft er ehrenamtlich bei der zweiten Hachinger Mannschaft mit. "Ich bin in der Beziehung vielleicht schon ein bisschen verrückt", gibt er zu. Infiziert mit Volleyball sei er durch die Olympischen Spiele 1972 geworden, als er die Möglichkeit hatte, die Finalspiele live zu erleben. Seit er 1997 nach Haching gezogen ist, gehört seine Leidenschaft dem dortigen Volleyball.

In diesen über 20 Jahren hat er viel erlebt, so etwas wie den Rekordsatz allerdings noch nicht: "Da sieht man mal wieder, warum Volleyball die geilste Sportart der Welt ist", fasst er es vor dem nächsten Durchgang begeistert und noch etwas außer Atem zusammen. Derartig rauschhaft waren die Zeiten für den Hachinger Volleyball natürlich nicht immer. 2014 stieg der Sponsor Generali aus - und zunächst war kein Erstligavolleyball mehr zu sehen in der Vorstadt.

Aber auch die Rückkehr in die erste Liga, die 2017 durch die Kooperation mit Hypo Tirol ermöglicht wurde, sah Straub zunächst skeptisch: "Anfangs habe ich gedacht: Was soll ich zu Heimspielen jetzt nach Innsbruck fahren? Aber das hat sich dann sehr schnell gedreht." Vor allem das Herzblut, das im Innsbrucker Volleyball stecke, spüre man sofort. Von Anfang an hätten sich er und die übrigen Hachinger Fans dort mit offenen Armen empfangen gefühlt. Das beruhe allerdings auf Gegenseitigkeit, wie der 76-jährige Wolf Wessiak ergänzt. Schon seit Jahrzehnten ist er Stammzuschauer beim Innsbrucker Volleyball, gemeinsam mit seiner Frau nimmt er die Reiserei auch nach Haching auf sich. Die bayerisch-tiroler Fanfreundschaft bezeichnet der Innsbrucker als "Liebesehe".

Es ist eine Beziehung, die man schon als Vielehe bezeichnen könne, so viele haben daran teil. Vor dem Spiel sind die beiden so sehr mit Händeschütteln beschäftigt, dass es erstaunlich ist, dass sie danach überhaupt noch Kraft zum Klatschen haben. Innsbrucker und Hachinger Fans genauso wie Funktionäre und Spieler, alles begrüßt sich. "Das kannten wir vorher so nicht, aber bei den Innsbruckern begrüßt der Manager Hannes Kronthaler vorher ja alle Fans per Handschlag. Inzwischen sind da einfach mehr als nur Bekanntschaften entstanden", sagt der Hachinger Trommler.

Dass ihre Mannschaft nun keine richtige Heimstätte habe, können die beiden somit verkraften. Straub selbst zeigt sich mit der Stimmung in Haching zufrieden. Dem Verein ist allerdings klar, dass die Publikumszahlen noch ausbaufähig sind, wie auch im Hallenheft zum Spieltag gegen Lüneburg thematisiert wurde. Hier liegen die Alpenvolleys nur auf dem siebten Rang der Bundesliga und damit unter ihrem sportlichen Niveau.

Ob sich dies ändern wird, ist ebenso ungewiss wie die Zukunft der Liebesehe. Da die Beziehung im Management ja keine Liebesehe sei, wie es Wolf ausdrückt. Zustimmung erfährt er dabei von Straub: "Es hat sich eigentlich alles darunter gut gefunden, nur oben scheint die Kooperation nicht ganz zu stimmen." Doch selbst wenn die Kooperation der Hachinger mit den Innsbruckern enden sollte, Straub wird den Alpenvolleys treu bleiben, da ist er überzeugt: "Ich würde trotzdem noch so oft es geht nach Innsbruck fahren, weil ich mich mit dem Klub inzwischen richtig identifiziere."

