Ihre Urkunde zur 40-jährigen Vereinsmitgliedschaft beim TSV 1860 München hat Regine Grübel hinter den Ordnern an ihrem Schreibtisch versteckt, in der hintersten Ecke des kleinen Büros im ersten Stock der Geschäftsstelle. Wenn es nach ihr gegangen wäre, würde es diese Urkunde ja gar nicht geben. Für das Ausstellen der Ehrungen ist sie schließlich selbst zuständig, als Angestellte für die Mitgliederverwaltung. "Ich wollte mich davor drücken", sagt sie, "ich habe mich einfach aus der Ehrenliste gestrichen." Dann kamen allerdings ihre Kollegen dahinter - und stellten selbst eine Urkunde für sie aus.

Grübel, 58, steht ungern im Mittelpunkt, dabei ist sie auf gewisse Weise der Mittelpunkt von Sechzig. Weil sie in der Mitgliederversammlung arbeitet, kennt sie viele Löwen. Sie berechnet die Etatzahlungen für die Abteilungen, in jedem Verein ist das ein beäugter Job. Und sie ist vor allem am längsten von allen Angestellten beim TSV tätig: seit 42 Jahren. Direkt nach der Ausbildung hat sie dort begonnen, im Sommer 1977.

Über das Arbeitsamt erhielt sie das Stellenangebot, und dann musste alles ganz schnell gehen. "Ich bin aus der Schule raus und habe einen Tag später hier angefangen", sagt Grübel, "sie wollten mich sofort haben." Denn nach den legendären Bundesliga-Aufstiegsspielen gegen Bielefeld (0:4 auswärts, 4:0 zu Hause, 2:0 im Entscheidungsspiel im Frankfurter Waldstadion) stiegen die Mitgliederzahlen rasant an, der Ticketverkauf geriet auch an seine Grenzen. "Die Mitglieder hatten wir auf Karteikarten, die Tickets haben wir von Hand gezählt, die Leute kamen in die Geschäftsstelle zur Barzahlung" - vor allem von den älteren Mitgliedern kennt Grübel daher viele noch persönlich. Den ersten Computer bekam Sechzig 1987, nach dem Umzug aus der Auenstraße in die Grünwalder Straße.

Als Grübel begann, hatte der Klub rund 5000 Mitglieder, mittlerweile sind es 23 400 in 42 Sportarten. Aber es ging nicht nur nach oben, der Profifußball sorgte zuverlässig für Geldsorgen, zwischenzeitlich stand der Klub mehrmals vor der Insolvenz. Grübel musste um den einzigen Arbeitgeber ihres Lebenslaufs immer wieder bangen. "Irgendwie geht's immer weiter, dachte ich mir immer", sagt sie, "ich bin ein durch und durch positiver Mensch." Das kann nicht schaden bei den Löwen.

Vor zweieinhalb Jahren erlebte Grübel, diesmal mit technischer Unterstützung, ihren zweiten großen Mitgliederboom. Nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga und der Rückkehr ins Grünwalder Stadion hatte der Klub "auf einen Schlag 2000 neue Mitglieder", sagt sie. "Ich bin normalerweise in Teilzeit, aber in dieser Zeit hatte ich Sieben-Tage-Wochen, zwei Monate lang toujours, und die Kollegen haben auch noch mitgeholfen." Ob der TSV 1860 nun, im alten Stadion, wieder eine echte Heimat hat? Ob die Politik des aktuellen Präsidiums richtig ist? Giesing oder Champions League? Grübel hat da keine Meinung, sie hängt am TSV 1860, aber sie ist kein Fan im klassischen Sinne. "Ich bin mit jedem Präsidium gut zurecht gekommen", sagt sie, "ich glaube, sonst wäre ich nicht so lange hier." Selbst die kurzzeitige Umstellung der Amtssprache in der Geschäftsstelle auf Englisch unter dem von Investor Hasan Ismaik gewünschten Geschäftsführer Anthony Power hat Grübel überstanden. "Ich kann ein bisschen Schulenglisch", sagt sie und lacht, "aber bei uns im Büro haben wir weiter Bayerisch gesprochen. Und es ist ja auch viel sympathischer, mit den Mitgliedern in unserem schönen Dialekt zu telefonieren."

Bei den Spielen ist Grübel ab und zu, "meine Kinder haben Dauerkarten, und wenn einer nicht kann, gehe ich mit". Ihr 20-jähriger Sohn ist ein großer Anhänger, und womöglich wird er irgendwann ihr Nachfolger: Er macht derzeit beim TSV 1860 eine Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation. Grübel selbst schaut die Spiele auch gerne zu Hause per Livestream im Internet: "Wenn es mir zu stressig ist, kann ich den Raum verlassen." Auch das klingt nach einer schlüssigen Durchhaltestrategie beim TSV 1860 München.

