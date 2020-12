Von Jonas Kraus

Der FC Bayern, na klar. Oder der EHC Red Bull München: Serien-Meister. Aber der Sport in München und der Region ist mehr als Fußball, Basketball und Eishockey. Zum Beispiel Frisbee, Bogenschießen oder Tipp-Kick. In einer Serie stellt die SZ Bundesligisten und Sportarten vor, von denen viele noch nie etwas gehört haben, die das Angebot aber erst bunt machen. Und es verdient haben, gewürdigt zu werden. Teil 10: die BSG Ebersberg.

Wenn man sich bei den Ebersberger Bogenschützen umschaut, käme man erst mal nicht auf den Gedanken, auf dem Gelände eines der erfolgreichsten Bogenvereine Deutschlands zu stehen. Eingequetscht zwischen Fußballplatz und S-Bahn-Linie hat die BSG Ebersberg ihr Vereinsgelände. Ein paar Scheiben, ein Vereinsheim, das war's. Gepflegte Idylle.

Vor Ausbruch der Pandemie schosse sie vor 1000 Zuschauern: "Das war schon einmalig."

Dennoch wurde die erste Mannschaft der Ebersberger im Februar Mannschaftsmeister der Bundesliga Süd. Zum zweiten Mal in Serie. Damals, vor Ausbruch der Corona-Pandemie, vor rund 1000 Zuschauern in Wiesbaden. "Das war schon einmalig", erinnert sich Trainer Andreas Blaschke aus Maisach (Kreis Fürstenfeldbruck). Etliche Ebersberger seien damals mitgereist. Und das, obwohl die Bundesligaschützen eher selten in Ebersberg anzutreffen sind. Ein gebürtiger oder wenigstens dort wohnhafter Ebersberger findet sich nämlich nicht im Team. "Die sind über das ganze Land verteilt", verrät Sebastian Eichler, 71, Zweiter Vorsitzender der Bogensportgemeinschaft (BSG). Ein zusammengekaufter Haufen also? "Nein, auf keinen Fall", sagt Eichler. Lediglich Übernachtung und Verpflegung zahlen die Ebersberger ihren Schützen, die ihrerseits froh sind, in der Bundesliga antreten zu können. Denn bei Weitem nicht alle Vereine können eine Mannschaft ins Rennen schicken. Bogenschießen ist Randsport.

Den Grundstock für die Profi-Schützen habe der damalige Sportliche Leiter Ernst Schuh gelegt, erzählt Eichler. Der sei gut vernetzt gewesen und habe den Verein professionalisiert. Allgemein steckten viele Menschen viel Zeit in die BSG Ebersberg, alles ehrenamtlich natürlich.

In den Neunzigern hatte die ganze Liga Angst vor den Ebersbergern: "Wie die Heuschrecken sind wir eingefallen."

Als die Ebersberger im Jahr 1989 beschlossen hatten, einen Verein zum Bogenschießen zu gründen, hatten sie nichts. So genau kann sich Gründungsmitglied Sebastian Eichler nicht mehr erinnern, wie das alles zustande gekommen ist. "Wir hatten einfach Lust drauf", sagt er und lacht.

Entsprechend beschwerlich waren die Anfänge. Den ersten Übungsplatz errichteten die Ebersberger am alten Skilift. "Da mussten wir teilweise bergauf schießen", erinnert sich Eichler. Im Winter übten sie im Pfarrheim. Erst als die Ebersberger ihr Gelände am Volksfestplatz hinter dem Fußballplatz bezogen, konnten sie wie gewünscht trainieren.

Sportlich ging es mit dem Verein schnell bergauf. 113 Mitglieder zählt die BSG mittlerweile. Vor allem in den 1990er Jahren waren die Ebersberger im ganzen Land unterwegs. "Wie die Heuschrecken sind wir eingefallen", berichtet Karin Eichler, 66, die Ehefrau von Sebastian Eichler und ebenfalls Gründungsmitglied. Für viele Veranstalter kam diese oberbayerische Invasion oft ziemlich unerwartet. "Die wussten nicht, dass es in Ebersberg Bogenschützen gibt", erinnert sie sich. Es waren die goldenen Jahre der Ebersberger, Urkunden und Pokale aus dieser Zeit vor der Jahrtausendwende zieren noch immer das kleine Vereinsheim.

Der Nachwuchs habe heute so viel anderes zu tun. Dabei sei Bogenschießen so gesund, "gut für die Haltung und die Konzentration"

Mittlerweile zwickt es vor allem im Nachwuchsbereich. Die Jugendlichen hätten heute so viel anderes zu tun, meint Sebastian Eichler, da sei es schwer, sie für das Bogenschießen zu begeistern. Von den Vorteilen des Sports ist Karin Eichler indes überzeugt: "Bogenschießen ist gut für die Haltung und die Konzentration." Und es sei alles andere als einfach. "Golf ist der schwierigste Sport, danach kommt Bogenschießen. Das ist Fakt", sagt Karin Eichler.

Durch die erste Corona-Welle kam der Verein relativ gut. Dadurch, dass Abstand halten beim Bogenschießen ohnehin Pflicht ist, konnten alle Ebersberger im Frühsommer wieder ins Training einsteigen. Denn auch wenn die Bundesliga-Mannschaft vor allem am Bundesstützpunkt in Berlin trainiert, ist an der Ebersberger Anlage immer was los. Die zweite Mannschaft schießt in der Oberliga Südost, die dritte in der Bezirksklasse Ost. Alle mit dem klassischen Recurvebogen, dem Bogen, mit dem auch bei Olympia geschossen wird. Darüber hinaus treten einige Ebersberger auch mit dem Compoundbogen an. Nun aber ist das Sportgelände vorerst wieder verwaist. Die unterklassigen Schützen dürfen derzeit wie alle Amateursportler nicht trainieren. Die Leistungssportler sind vom Sportverbot nicht betroffen, sie dürfen an den Stützpunkten weiterhin üben.

Es gibt immer was zu tun, sagt Karin Eichler. "Und wer macht's? Die Rentner."

Auch das Ehepaar Eichler greift manchmal noch zum Bogen, wenngleich seltener als früher. Auf der Anlage sind sie trotzdem oft zu finden. Während des Gesprächs räumen sie nebenbei Pfeile auf. Es gebe immer was zu tun, sagt Karin Eichler. "Und wer macht's? Die Rentner."

Die Ebersberger Bundesliga-Schützen kehrten bereits Mitte August auf die Wettbewerbsbühne zurück. Trainiert hatten sie meist am Bundesstützpunkt in Berlin. Max Weckmüller, Cedric Rieger und Michelle Kroppen präsentierten sich bei der ersten Auflage des Deutschland-Cups in Wiesbaden in starker Form und staubten drei Medaillen ab. Auch bei Olympia könnten im nächsten Jahr einige Ebersberger mitmischen. Vor allem Rieger und Kroppen haben gute Chancen, in Tokio dabei zu sein.

Wann genau die neue Saison startet, steht nicht fest. "Wir stehen im Austausch mit den Behörden", sagt Trainer Andreas Blaschke. Der ursprüngliche Saisonstart am 7. November in Ebersberg wurde abgesagt; Blaschke zufolge ist ein Restart im Januar oder Februar das Ziel. An der Zielsetzung der Ebersberger änderten diese Turbulenzen nichts, sagt er: "Wir wollen das Triple."

Bisher erschienen: Rot-Weiß München / Lacrosse (18.6.), Crash Car Team München-Nord / Stock-Car (9.7.), Munich Animals / Powerchair-Hockey (17.8.), Munich Rolling Rebels / Roller Derby (20.8.), Bavarian Bats / Blindenbaseball (31.8.), Süddeutscher Tauchclub / Unterwasserrugby (3.9.), Orientierungslaufclub München (31.10.), Flinke Finger Bruck / Tipp-Kick (14.11.), SKK Poing / Kegeln (19.11.)