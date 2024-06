Serie A:Paulo Fonseca wird neuer Milan-Trainer

Ex-Europacupsieger AC Mailand hat einen neuen Trainer gefunden. Paulo Fonseca tritt bei dem italienischen Fußball-Traditionsclub die Nachfolge von Stefano Pioli an. Das teilte Milan am Donnerstag mit. Der 51-jährige Portugiese erhält demnach einen Dreijahresvertrag bei den Rossoneri. „Fonseca ist der richtige Mann, wir sind zuversichtlich und glauben fest an ihn“, sagte Zlatan Ibrahimovic, ehemaliger Milan-Star und derzeitiger Berater des Vereins, bei der Vorstellung des neuen Trainers vor Journalisten.