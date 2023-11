Krise beim SSC Neapel:Langweilig und abgelöscht

Von Oliver Meiler, Rom

Wunder wiederholen sich nicht einfach so, auch in Neapel nicht, wo das vielleicht noch am ehesten möglich zu sein scheint. Noch mal Totalsymbiose auf dem Spielfeld, noch mal die Stadt in Dauerextase, noch mal Lobeshymnen aus aller Welt, noch mal alle Sterne in der richtigen Reihenfolge? Ohne den Wunderwirker dann noch, ohne Luciano Spalletti, den Trainer des dritten Meisterschaftstitels in der Geschichte Napolis.