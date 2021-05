Luciano Spalletti wird neuer Trainer des italienischen Fußball-Erstligisten SSC Neapel. Er folgt auf Gennaro Gattuso, von dem sich der Klub nach der Saison getrennt hatte. Neapel hatte am letzten Spieltag noch den Einzug in die Champions League verspielt. "Willkommen Luciano, zusammen werden wir einen tollen Job machen", wurde Neapels Präsident Aurelio De Laurentiis in einer Mitteilung zitiert. Der 62 Jahre alte Spalletti hatte zuletzt Inter trainiert, war dort aber 2019 trotz des Erreichens der Champions League entlassen worden - unter anderem, weil Inter im Achtelfinale der Europa League an Eintracht Frankfurt gescheitert war. 2007 und 2008 hatte er mit AS Rom jeweils den italienischen Pokal gewonnen, mit Zenit St. Petersburg wurde er 2010 und 2012 russischer Meister. Gattuso hat derweil schon einen neuen Job: Nur zwei Tage nach seiner Entlassung wechselte er zum AC Florenz.