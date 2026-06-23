Italiens früherer Nationaltrainer Gennaro Gattuso übernimmt den Trainerposten beim italienischen Fußball-Erstligisten Lazio Rom. Der 48-Jährige unterschrieb beim Hauptstadtklub, wie der Verein mitteilte. Der Wechsel folgt nur wenige Monate nach seinem Abschied von der Nationalmannschaft nach dem erneuten WM-Aus.

Lazio Rom teilte mit, dass Gattusos Erfahrung, Professionalität und Entschlossenheit helfen sollen, die sportlichen Ziele des Serie-A-Klubs zu erreichen.



Gattuso hatte bis Anfang April die Squadra Azzurra betreut, musste seinen Posten aber nach dem abermaligen Scheitern der Italiener in der WM-Qualifikation im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina im März räumen. Neben Gattuso mussten auch Fußballverbandspräsident Gabriele Gravina sowie die ehemalige Torwart-Legende Gianluigi Buffon als Teamkoordinator gehen. Der Weltmeister von 2006 war bereits als Spieler eine prägende Figur im italienischen Fußball. Anschließend hatte er mehrere Trainerstationen in der Serie A – etwa bei der SSC Neapel und der AC Mailand – übernommen.