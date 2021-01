Von Thomas Hürner

Fußballstadien sind in diesen Zeiten leere Hülsen, biedere Zeugnisse der Einsamkeit. Für kein Stadion gilt das so sehr wie für das San Siro in Mailand, das vor fast einem Jahrhundert erbaut wurde und heute Platz bietet für 80 000 Menschen. An besonderen Tagen wird hier die große Fußballoper vorgeführt, auf den Rängen ein brodelndes Inferno, die ganze Magie des Spiels.

Am Mittwochabend war natürlich alles betrüblicher als sonst, auf dem Platz ging es trotzdem richtig zu Sache. AC Milan gegen Juventus, 16. Spieltag, mehr Titel können sich im Calcio nicht versammeln. In diesem Duell treffen die zwei Großklubs aus dem Norden Italiens aufeinander, die ein Gelöbnis auf die Urtugenden des Sports abgelegt haben. Wenngleich diese absolute Gier auf den Sieg im Falle beider Teams schon justiziable Geschichten hervorgebracht hat, doch das steht auf einem anderen Blatt.

Die Geschichte dieses Spiels schrieb ein junger Angreifer, der einen sehr geläufigen Namen im katholischen Italien trägt: Nachname Chiesa, was übersetzt Kirche bedeutet, sein Rufname lautet "Fede", wie der Glaube. Am Tag des Dreikönigsfests steuerte also Federico Chiesa, 23, zwei Treffer zum 3:1-Sieg seiner Juve bei, auch ansonsten war der Angreifer die herausragende Figur. Seine Leistung war ein passabler Anlass für die religiösen Wortspiele, zu denen sich die drei Fußball-Tageszeitungen des Landes gerne verleiten lassen, und das Juve-Hausblatt Tuttosport ergriff die Chance. "Juve, Glaube an den Scudetto", titelte die Turiner Zeitung, wobei der italienische Meisterpott als jener Tricolore-Aufnäher abgebildet war, wie ihn die Juve seit nunmehr zehn Jahren auf der Brust trägt: Als Symbol für den aktuellen Titelträger, inzwischen ist es ein Symbol der Turiner Dauerregentschaft.

Um nicht weniger ging es nun am Mittwoch, der Tabellenführer Milan hätte eine Vorentscheidung im Kampf um den Meistertitel herbeiführen können. Die Hegemonialmacht Juve schwächelt in dieser Saison, bei einer Niederlage hätte der Rückstand auf die Spitze schon erschreckende 13 Punkte betragen. Jetzt sind es derer nur sieben, weil auch der Verfolger Inter bei Sampdoria patzte, alles scheint wieder offen. Vor allem für den neuen Juve-Coach Andrea Pirlo, der als Spielmacher Weltgeltung erlangte, bedeutet dieser Triumph ein kleines, individuelles Erweckungserlebnis.

Ibrahimovic fällt verletzt aus

Als echter Gradmesser kann das Duell zwischen Milan und Juve trotzdem nicht gelten. Die Heimelf hatte insgesamt sieben Absenzen zu verkraften, darunter den eigentlich unverwüstlichen Zlatan Ibrahimovic, bei ihm zwickt seit geraumer Zeit die Wade. Nur sechs Spiele hat der Stürmer in dieser Saison bestritten, doch er hat beim in den vergangenen Jahren kriselnden Milan etwas hinterlegt, was fast genauso wichtig ist wie seine Extraklasse: Selbstbewusstsein, Mentalität, ein Urvertrauen in die eigene, große Geschichte. Milan hatte bis Mittwoch saisonübergreifend seit 27 Spielen nicht verloren.

Entsprechend heiß ging es her, blass blieb eigentlich nur Juves Hauptattraktion Cristiano Ronaldo. Doch das war zu verkraften, im Kader der alten Dame finden sich weitere Fußballer von fulminanter Qualität. Der Stürmer Paolo Dybala etwa, der die ersten beiden Juve-Tore vorbereitete, eines davon mit einem zauberhaften Hackentrick. Und eben Chiesa, der diese beiden Angriffe in der ersten Hälfte vollendete, er traf einmal mit rechts und einmal mit links. Der Italiener sagte hinterher, dass er von Ronaldo lerne, tagtäglich gucke er sich seine Bewegungen ab, seine Laufwege. Das scheint zu fruchten, nach einem holprigen Saisonstart scheint er sich in Turin nachhaltig assimiliert zu haben.

Auch Ex-Schalker McKennie trifft

Bei Chiesa ist von entscheidender Bedeutung, wo er sozialisiert wurde, ehe er zu Beginn der Saison für rund 50 Millionen Euro in den Piemont transferiert wurde: Der 23-Jährige ist ein Eigengewächs der Fiorentina, das Verhältnis der Toskaner zum Rekordmeister ist mit "schwierig" nur unzureichend beschrieben. Einst ging der große Roberto Baggio denselben Weg, der Hass prasselte nur so auf ihn ein, vergeben wurde ihm dieser Wechsel von den Tifosi nie.

Chiesa wurde in Florenz der jüngste Kapitän der Geschichte, es war ein Vertrauensvorschuss. Als sich schließlich die Wechselgerüchte zur Juve verdichteten, da sollte er eine ganz spezielle Binde tragen, ein Erinnerungsschleifchen an den viel zu früh verstorbenen Capitano Davide Astori. Das Andenken an den Verteidiger, der 2018 im Mannschaftshotel einschlief und nicht mehr aufwachte, ist den Fiorentina-Fans heilig. Und Chiesa, so deren Auffassung, war nun ein Dissident, ein Verräter. Die Viola-Anhänger liefen Sturm, in Heerscharen belagerten sie später auch den Medizincheck, den Chiesa in Coverciano zu absolvieren hatte, dem in Florenz gelegenen Trainingszentrum der Nationalmannschaft.

Nun ist der Angreifer ein anerkannter Bestandteil im Ensemble von Trainer Pirlo, wie auch der frühere Schalker Weston McKennie, der wie Chiesa im Herbst in Turin anheuerte und am Mittwoch als Einwechselspieler den dritten Juve-Treffer erzielte. Pirlo spielte einst selbst für Milan, ehe er zur Juve ging und sein Andenken weiterführte. Abneigung wurde ihm dafür nie zuteil, das notorische Titelsammeln konnte ihm in Mailand ja niemand ernsthaft vorwerfen. Eine titellose Saison als Juve-Coach könnte sich aber nicht mal Pirlo leisten.