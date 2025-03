Serie A:Igor Tudor ersetzt Thiago Motta bei Juventus

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat sich am Sonntag von Trainer Thiago Motta getrennt. Der 42-Jährige wird durch den langjährigen Juve-Spieler Igor Tudor ersetzt. Motta, der in der vergangenen Saison noch den FC Bologna in die Champions League geführt hat, ist zuletzt mit dem 36-maligen Meister immer mehr in die Krise gerutscht. In der Liga gab zwei deutliche Niederlagen gegen Atalanta Bergamo (0:4) und den AC Florenz (0:3), womit der frühere Europacupsieger auf den fünften Platz abrutschte. Dazu schied Juventus in der Champions League und im Pokal aus.