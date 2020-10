Corona-Quarantäne in Balkonien: Ein Bild vom Dienstag, an dem Cristiano Ronaldo seinen portugiesischen Teamkollegen beim Training zuschaut

Von Oliver Meiler, Rom

Am Turiner Flughafen Caselle wartete ein privater Ambulanzwagen auf Cristiano Ronaldo, und das war für sich schon ein eigentümliches Bild, eines für die reiche Sammlung an sonderbaren Schnappschüssen aus dieser Zeit. CR7 hat Covid-19. Privat war auch der Flug, der den Portugiesen von Lissabon zurück nach Turin brachte, an seinen Arbeitsplatz. Er durfte dafür nicht seine eigene Maschine gebrauchen, den Gulfstream 200: Denn auch der Flieger musste eine Ambulanz sein. Wer dafür bezahlt hat, ist nicht klar, wahrscheinlich Juventus Turin. Jedenfalls war die Rückkehr des "Fußballkönigs", der wandelnden Litfaßsäule des italienischen Fußballs, eine Verbiegung des Sicherheitsprotokolls - eine legale zwar, aber eben doch eine strapazierte Interpretation der Regeln. Die Turiner Gesundheitsbehörde hat die Ausnahme bewilligt, und das geht in Italien vielen auf die Nerven.

Der Calcio versinkt gerade im Chaos mit Corona, sanitär und juristisch. Die Liste mit Infektionsfällen in der Serie A wird immer länger, 31 Namen stehen aktuell darauf, Stand Donnerstagmittag, und einer von ihnen ist der Posterboy der Liga. Zehn von zwanzig Teams sind mittlerweile betroffen. Die Dynamik der Neuinfektionen gleicht jener des ganzen Landes - rasant wachsend. Trotz Abschottung, trotz Protokollen und Dauertests. Allein Inter Mailand zählt sechs Spieler mit Corona, der AC Mailand zwei, und am Wochenende steht das Mailänder Derby auf dem Programm.

Wie soll das nur weitergehen? Ronaldo fühlt sich offenbar blendend, keine Symptome, Daumen rauf für die sozialen Medien. Die Nachricht seines positiven Tests in Portugal, wo er gerade für einen Termin mit der Nationalmannschaft weilte, war den italienischen Medien so wichtig, dass sie Pushmeldungen aufs Handy schickten. "Ronaldo choc", titelte die Mailänder Zeitung Corriere della Sera, was Lesern im hart getroffenen Norden Italiens wie eine unbotmäßige, vielleicht auch pietätlose Übertreibung vorkommen musste.

Ronaldos jüngste Reiserei illustriert das Chaos aufs Beste

Aber natürlich ging es dabei vor allem um die Sorge ums Geschäft. Die Aura des 35-jährigen Ronaldo macht etwa 99 Prozent der Strahlkraft der Serie A aus, Komplikationen wären verheerend. Überhaupt: Der Calcio würde eine Suspendierung der Meisterschaft wohl wirtschaftlich nicht überleben, geschweige denn einen Abbruch. Manche Analysten sind der Meinung, dass nur eine dichte Blase, in der zum Beispiel die Basketball-Liga NBA in den USA ihre Spielzeit durchziehen konnte, die Serie A bis zum Saisonende retten würde. Doch wie eine solche Bubble im Fußball praktisch funktionieren könnte, wo gespielt würde, in welchen Stadien und in welchen Zeitabständen - darüber hat sich bisher noch niemand ernsthaft Gedanken gemacht.

Der Trainer von Sassuolo Calcio, Roberto De Zerbi, ist einer der Fürsprecher der Blase. Er argumentiert mit einer Szene aus seinem Familienalltag: "Wenn ich nach Hause komme, küsse ich meine Kinder. Die sind 15 und 17 Jahre alt, sie gehen aus, was weiß ich schon, was die beim Ausgehen machen?" Und was ist mit den Fußballern - zumal mit denen, die ständig im Ausland sind, mit dem Verein oder der Nationalmannschaft?

Ronaldos jüngste Reiserei illustriert das Chaos aufs Beste. Eigentlich hätte er gar nicht erst nach Lissabon reisen dürfen, er brach dafür die Quarantäneregeln in Italien. Er hält sie ohnehin für zu streng, das ließ er alle wissen, und setzte sich einfach darüber hinweg. Gut möglich, dass er dafür noch büßen wird in Italien. Vielleicht war er bereits angesteckt, als er für das Länderspiel gegen Frankreich in die Heimat flog, ganz genau lässt sich das wohl nicht mehr nachverfolgen. Auf Instagram postete Ronaldo dann ein Foto, das ihn zu Tisch mit seinen Kameraden des Nationalteams zeigte. Alle eng an eng, gut gelaunt. Beim 0:0 am Sonntag in Paris gegen den Weltmeister stand Ronaldo noch in Portugals Startreihe, am Dienstag, beim 3:0 gegen Schweden, blieb er draußen.

Zwischendrin kam das positive Testresultat, der Corriere dello Sport titelte erstaunt: "Er ist Mensch wie wir." Nicht ganz. Normalerweise hätte Ronaldo die Quarantäne in Lissabon absitzen müssen, so wenigstens sieht es das italienische Reglement vor - außer eben, man würde ihn in einen Ambulanzflieger setzen und dann mit einem Ambulanzwagen direkt vom Runway zur schönen Villa auf den Hügeln über Turin bringen, zu Lebenspartnerin Georgina und seinen vier Kindern. Alles privat bezahlt. Man darf annehmen, dass das Anwesen groß genug ist, damit sich die Mitglieder der Familie nicht in die Quere kommen.

Zehn Tage dauert die Isolation insgesamt, vier weniger als bisher, das hat die italienische Regierung diese Woche beschlossen - natürlich für alle. Im Flug lief die Frist für Ronaldo einfach weiter. Nach zehn Tagen wird er dann nur einen negativen Test benötigen - und nicht wie bisher zwei -, um wieder mit der Mannschaft trainieren zu dürfen. In der Zwischenzeit übt er im schönen Garten. Für das Serie-A-Spiel gegen Crotone am Samstag und die Champions-League-Begegnung mit Dynamo Kiew am kommenden Dienstag muss er sicher passen, wahrscheinlich auch gegen Hellas Verona am Wochenende darauf. Alles schaut auf den 28. Oktober, dann soll Juve gegen den FC Barcelona spielen, Ronaldo gegen Leo Messi. Aber wer weiß schon, was in zwei Wochen ist?