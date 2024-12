Unscheinbar und nur allzu normal wirkte der Moment, in dem Edoardo Bove sich in einer Spielpause kurz hinkniete. Es wirkte, als wollte er nur kurz Luft holen, nach 17 Spielminuten in der Partie zwischen der Fiorentina und Inter Mailand , die gerade aufgrund einer Debatte zwischen Schiedsrichter und Trainerbänken unterbrochen war. Bove stand wieder auf, ein paar wacklige Schritte ging er, dann stürzte er zu Boden. Mit den Händen fing er sich noch ein wenig ab, doch umgehend erkannten die Spieler um ihn herum den Ernst der Lage: Von einer Sekunde auf die andere wurde aus der Normalität ein Notfall.

Inter-Trainer Simone Inzaghi eilte auf das Spielfeld, wild gestikulierten alle Beteiligten in Richtung der Notärzte, dann bildeten sie einen Kreis als Sichtschutz um die Szenerie. Manche konnten das Drama nicht aus nächster Nähe ansehen und knieten abseits auf dem Rasen. Minutenlang dauerte es, bis die Rettungstrage an Ort und Stelle, der Krankenwagen bereit zur Abfahrt war – wie man inzwischen weiß, wurde Bove in dieser Zeit reanimiert. Der Einsatz des Defibrillators, der den 22-jährigen Italiener zurück ins Leben brachte, war der Anfang vom Ende des Schreckens. So die Hoffnung.

Davide Astori : Tod im Einzelzimmer Der italienische Nationalspieler Davide Astori stirbt unter ungeklärten Umständen mit nur 31 Jahren - das ganze Land steht unter Schock. Für viele war der Kapitän des AC Florenz ein Held. Nachruf von Oliver Meiler

Später am Abend gab die Fiorentina gemeinsam mit dem Krankenhaus Careggi eine Mitteilung heraus, sie las sich wie eine vorsichtige Entwarnung: Unter Beruhigungsmitteln liege Bove auf der Intensivstation, hieß es. Er sei bereits stabilisiert im Krankenhaus eingetroffen, vor allem aber hätten „erste kardiologische und neurologische Tests akute Schäden am zentralen Nervensystem und am Herz-Kreislauf-System ausgeschlossen“. Bove werde in den kommenden 24 Stunden weiterhin untersucht, vor dem Klinikum haben sich Fans der Viola versammelt, um ihn zu unterstützen. Auch einige seiner Mannschaftskameraden sowie seine Familie konnten ihn besuchen.

Die Gazzetta dello Sport berichtete am Montag, Bove sei wach und bei Bewusstsein. Er spreche, könne Fragen beantworten und weise keine kardiologischen oder neurologischen Schäden auf.

In Florenz erinnern sie immer noch an den damaligen Kapitän Davide Astori, der 2018 in einem Hotelzimmer starb

Der Schrecken allerdings wird alle Beteiligten trotzdem noch durch die kommende Zeit begleiten, nicht zuletzt aufgrund der tragischen Vorgeschichte, die den Verein in Florenz seit Jahren prägt. Im März dieses Jahres verstarb der Vizepräsident Joe Barone, vor allem aber ist da die Geschichte des ewigen Kapitäns: Im März 2018 starb der damalige Mannschaftskapitän Davide Astori plötzlich im Hotel vor dem Auswärtsspiel in Udine, bis heute erinnert man in Florenz vor jedem Spiel an ihn. Auch am Sonntagabend wurde sein Name nach der Mannschaftsaufstellung ausgerufen: „Nummer 13, Davide Astori, der Kapitän!“ In der 13. Minute applaudiert man bei Spielen in Florenz in Erinnerung an ihn, auch am Sonntagabend war dies der Fall. Vier Minuten später brach Bove zusammen.

Auch die Inter-Spieler hatten dramatische Bilder vor Augen. Der Däne Christian Eriksen, der bei der Fußball-EM 2021 kollabierte, war damals ihr Mannschaftskollege gewesen. Er gilt heute als ein Hoffnungsschimmer für Fußballer, die im Verlauf ihrer Karriere schwerwiegende medizinische Probleme erleiden, auch wenn Eriksen seine Laufbahn nicht in Italien fortsetzen konnte, weil dort Kontaktsport im Profibereich mit einem implantierten Defibrillator nicht erlaubt ist. Auch an Evan N'Dicka von der AS Rom wurde am Abend erinnert, der im April mit Herzproblemen im Spiel gegen Udine zusammengesackt war, inzwischen aber wieder normal Fußballspielen kann.

All das sind die sportlichen Fragen der Zukunft, die im Moment genauso unwichtig erscheinen wie der Fakt, dass das Spitzenspiel der Serie A abgebrochen werden musste. Die Gesundheit des 22-jährigen Edoardo Bove ist alles, was gerade zählt.