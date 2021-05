Entspannt konnte Inter Mailand seinen 19. Scudetto feiern: Durch das 1:1 von Verfolger Atalanta Bergamo in Sassuolo ist dem Traditionsklub aus der Lombardei, dessen Spieler auf dem Sofa zusahen, der italienische Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Der Vorsprung an der Spitze wuchs auf 13 Punkte. Auf dem Mailänder Domplatz feierten am Sonntagabend tausende Inter-Tifosi und skandierten: "Wir sind es, ja wir sind es. Meister!"

Inter beendet damit nach einer glänzenden Rückrunde die Dauerdominanz von Rekordchampion Juventus Turin - die "Alte Dame" war zuvor neunmal in Serie Meister, muss aber aktuell sogar um die Qualifikation zur Champions League bangen. Juve-Präsident Andrea Agnelli, der wegen des (gescheiterten) Superliga-Projekt derzeit massiv in der Kritik steht, gratulierte den Mailändern zum Titel. Trainer Conte war schon am Samstag nach dem eigenen 2:0-Sieg in Crotone ganz sicher, dass die Entscheidung vier Spieltage vor dem Saisonende fallen würde: "Ein Reich ist nach neun Jahren eingestürzt", sagte Conte zur Ablösung der so lange übermächtigen Turiner. Erst nach dem Jahreswechsel hatte Inter den zu Saisonbeginn monatelang führen Stadtrivalen AC Mailand überholt.

Für Inter ist es die erste Meisterschaft nach elfjähriger Durststrecke, zuletzt holte man 2010 den Titel: "Unsere Meisterschaft ist das Ergebnis eines konstanten Wachstums. Herzlichen Glückwunsch an die Jungs", sagte der Süditaliener Conte. Seit 15 Spielen ist sein Team um die Topspieler Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Alexis Sanchez, Ivan Perisic, Arturo Vidal und Achraf Hakimi ungeschlagen geblieben.