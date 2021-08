Drei ehemalige Profis aus der Fußball-Bundesliga verzückten die Tifosi von Inter Mailand: Das Trio Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko und Arturo Vidal bescherte dem Titelverteidiger zum Auftakt der Serie A einen Traumstart. Beim 4:0 (2:0) gegen den FC Genua setzte vor allem der ehemalige Hamburger und Leverkusener Calhanoglu die Glanzlichter. Der türkische Nationalspieler bereitetet die Führung durch Milan Skriniar (6.) vor und erzielte wenige Minuten später selbst das 2:0 (14.). Zum Endstand trafen die langjährigen Bundesliga-Profis Arturo Vidal (74.), früher Bayer Leverkusen und Bayern München, sowie der ehemalige Wolfsburger Angreifer Edin Dzeko (87.).

"Bei Inter hat eine neue Ära begonnen, wir erleben den Sonnenaufgang einer neuen Welt. Trainer Simone Inzaghi beweist, auf dem Niveau seines Vorgängers Antonio Conte zu sein", kommentierte die Gazzetta dello Sport. Vor dem Saisonstart hatte es Zweifel an der Stärke des Titelverteidigers gegeben. Schließlich wechselte Torjäger Romelu Lukaku für 115 Millionen Euro zum FC Chelsea, Achraf Hakimi ging zu Paris St. Germain. Für Spielmacher Christian Eriksen ist nach dem dramatischen Zusammenbruch bei der Europameisterschaft nicht an Fußball zu denken.

Der Auftakt konnte sich jedenfalls sehen lassen. "Märchenhafter Start Inters", urteilte der Corriere dello Sport. "Niemand hätte mit einem so starken Inter-Debüt gerechnet, nicht einmal die 28 000 Tifosi, die nach dem Scudetto ohne eine wahre Feier jetzt wieder in San Siro singen können", schrieb der Corriere della Sera. Als beste Spieler der Partie hoben die Gazetten die beiden Neuzugänge Dzeko und Calhanoglu hervor. "Offensive Gefährlichkeit ist die größte Eigenschaft Calhanoglus, der in dieser Saison zum Trumpf in der Hand von Trainer Inzaghi werden kann", kommentierte Tuttosport. "Calhanoglu genügten 15 Minuten, um die Herzen der Inter-Fans in San Siro zu erobern. Er ist der Schlüssel der neuen, unberechenbaren Mannschaft Inzaghis", schrieb der Corriere dello Sport.

Einen erfolgreichen Start legte auch Nationalspieler Robin Gosens mit Atalanta Bergamo mit dem 2:1 (1:0)-Sieg beim FC Turin hin. Juan Musso (90.+3) traf in der Nachspielzeit für die Lombarden, bei denen Gosens in der Startelf stand.