Tränen waren schon vor dem Spiel geflossen, unten auf dem Rasen. Kakás Stimme bebte am Stadionmikrofon, als er von den Fans der AC Mailand mit Sprechchören gefeiert wurde, als Legende, und nun auch als Teil der sogenannten „Hall of Fame“ des Vereins. Solche Ruhmeshallen, wie sie in den USA üblich sind, hatte in Italien eigentlich nie jemand gebraucht, Legenden leben hier in Erzählungen und Erinnerungen weiter. Aber, moderne Zeiten: In der Südkurve des San Siro wurde der Anlass gerne genommen, um sich auf das Derby gegen Inter einzustimmen und Kaká als Ikone des rot-schwarzen Mailänder Vereins zu feiern. Was der Brasilianer wiederum nicht allzu wort-, aber dafür tränenreich mit sich machen ließ.

Und Tränen flossen dann erneut: Nach dem 3:1-Derbysieg für die AC Mailand stand in den Katakomben des San Siro Gerry Cardinale für einige Worte beim lokalen Kleinstfernsehsender Telelombardia zur Verfügung. Cardinale ist mit seinem Private-Equity-Unternehmen „RedBird Capital Partners“ Eigentümer des Vereins und steht in Mailand unter dem Verdacht, ein emotionsloser, zahlenorientierter Finance-Guy aus den USA zu sein. Er wurde häufig angefeindet vom harten Kern der Anhängerschaft, die spürt, dass inzwischen sehr viel amerikanische DNA in ihrem Verein steckt. Diesmal jedoch sprach Cardinale, wie Kaká zuvor, mit bebender Stimme und feuchten Augen. „Diese Jungs sind Sieger, das bringt mir die Tränen in die Augen“, sagte Cardinale: „Das ist der beste Abend, den ich mir vorstellen konnte. Wir werden darauf aufbauen.“

Nicht auszuschließen, dass diesem 3:1 der Rot-Schwarzen über die Blau-Schwarzen tatsächlich ein besonderer Geist innewohnte. Nicht wegen Halloween, das teilweise auch im Publikum des San Siro kostümiert gefeiert wurde (soviel zum Thema amerikanische Traditionen). Es geht eher um eine machtvolle Serie, die für das Selbstbewusstsein der AC verantwortlich ist: Sechs der vergangenen acht Derbys hat Milan nun gewonnen, dazu zweimal Unentschieden gespielt. Der letzte Inter-Sieg datiert aus dem April 2024. Wenngleich es damals ein besonderer Sieg war, mit dem die Nerazzurri eine weitere Meisterschaft komplettierten, auf die in diesem Frühsommer die nächste folgte. Die Situation ist etwas paradox: Mailand ist seit einigen Jahren fest in Händen der AC – aber Italien einigermaßen fest in den Händen von Inter.

Geht es nach Cardinale, soll sich auch Letzteres dringend ändern. Milan soll nach der Vorstellung von RedBird zurückkehren zu dem Status aus Zeiten von Kaká, als Champions-League-Verein und Meisterschaftsfavorit. „Mailand war an der Weltspitze, und wir werden es wieder dorthin bringen“, sagte Cardinale gerade erst diese Woche, bei einem seiner inzwischen regelmäßigen öffentlichen Auftritte. Diesmal stellte er gemeinsam mit Inter-Vertretern die Pläne für das neue Stadion vor, das bis 2031 neben dem heutigen San Siro errichtet werden soll. Ein Namenssponsoren-Deal mit Italiens größtem Versicherungskonzern bringt 650 Millionen Euro über 20 Jahre in die Kassen der beiden Stadtvereine. Es ist laut Cardinale der „größte Namensrechte-Vertrag der Geschichte“. Inter benötigt das Geld dringend, um mithalten zu können. Die AC hingegen kann ihre ohnehin schon machtvolle Finanzstärke ausbauen.

Die Ankunft von Markus Krösche wird in Mailand in den kommenden Tagen erwartet

Am Samstagabend war zu erkennen, wie besonders die Position innerhalb der Serie A dank des US-Eigentümers ist. Draußen vor dem San Siro warb der Verein dringlich um Zuschauer für die Europa-League-Partie gegen Ferencvaros Budapest, was als Mahnmal an die sportliche Misere der vergangenen Jahre erinnerte. Die allerdings folgenlos blieb: Drinnen nämlich spielte eine Elf, in die im Sommer etwa 160 Millionen Euro investiert wurde. Und in der diesmal insbesondere ein teurer Außenverteidiger hervorstach.

Diego Moreira, 22, erwirkte den Sieg schon in der ersten Halbzeit: Zwei frühe Tore durch Christian Pulisic (4. Minute) und Adrien Rabiot (10.) bereitete er vor, eines erzielte er per direktem Freistoß (43.) selbst. Alessandro Bastonis zwischenzeitlicher Anschlusstreffer (22.) ging unter dem Jubel über Moreira unter: Der Belgier war im Sommer für etwa 50 Millionen Euro Ablösesumme von Racing Straßburg gekommen und war wohl eine Wunschverpflichtung sowohl von Cardinale als auch von Trainer Ruben Amorim. Moreira hätte wohl auch ins Beuteschema von Frankreich-Experte Markus Krösche gepasst: Mit der Ankunft des ehemaligen Frankfurters als neuem Sportchef wird in Mailand in den kommenden Tagen gerechnet.

Krösche wird dann möglicherweise einen Verein übernehmen, dessen Eigentümer große Träume hat, und dafür auch weiter investieren will. Cardinale, der einst als Goldman-Sachs-Angestellter den Aufbau des Baseball-Teams New York Yankees unter dem legendären Haupteigentümer George Steinbrenner (Spitzname: „The Boss“) mitgestaltete, ist sogar bereit, seine eigenen Regeln zu brechen. „Steinbrenner sagte mir immer: Involvier’ dich nicht zu sehr emotional, geh’ nicht in die Kabine, lass’ das“, sagte Cardinale kürzlich.

Inmitten des Sieges über ein Inter Mailand, das seine sportlichen wie finanziellen Grenzen vorgeführt bekam, verlor er diese Distanz. Der US-Amerikaner sprach da auf einmal mit einer Art von Emotionen über Verein und Stadt, die in ihrer ambitionierten Träumerei fast an seinen Vorgänger Silvio Berlusconi erinnerten. Bleibt nur die Frage, wie lange dieses 3:1 im Stadt-Derby wirklich nachwirkt – oder ob es im harten Alltag untergeht. Am Donnerstag kommt Besuch aus Budapest. Es gibt noch Tickets.