Fußball-Europameister Lorenzo Insigne hat sich offenbar mit dem kanadischen Klub FC Toronto auf einen Wechsel ab Juli geeinigt. In Kanada soll der 30 Jahre alte Stürmer einen Fünfjahresvertrag erhalten. Das berichtet die Gazzetta dello Sport. Die Trennung zwischen Insigne und dem Klub, bei dem er seit zehn Jahren unter Vertrag steht, wurde laut Gazzetta besiegelt, nachdem es wiederholt zu Differenzen zwischen dem SSC-Kapitän und Neapels Eigentümer Aurelio De Laurentiis über eine Gehaltserhöhung für den Stürmer gekommen war. De Laurentiis soll Insigne 3,5 Millionen Euro plus eine Million Boni per annum angeboten haben.