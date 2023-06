Der italienische Rekordmeister Juventus Turin hat die Qualifikation zur Europa League verpasst. Europa-League-Finalist AS Rom sicherte sich in letzter Minute Platz sechs vor den Turinern.

Am Ende einer schlimmen Saison hat der italienische Rekordmeister Juventus Turin auch die Qualifikation zur Europa League verpasst. Ein 1:0-Sieg am letzten Spieltag bei Udinese Calcio reichte nur für Platz sieben, weil die AS Rom vier Tage nach dem verlorenen Europa-League-Finale gegen Sevilla in letzter Minute noch mit 2:1 (0:1) gegen Spezia Calcio gewann und sich damit Platz sechs vor den Turinern sicherte. Juventus waren nach mehreren Sportgerichts-Verfahren wegen mutmaßlicher Bilanzfälschungen zehn Punkte abgezogen worden. Die stolze Juve startet damit im Sommer lediglich in der Qualifikation zur Conference Legaue.

Das späte Siegtor von AS-Rom-Stürmer Paulo Dybala (90. Minute/Foulelfmeter) hatte zudem massive Auswirkungen auf den Abstiegskampf der Serie A. Denn Spezia Calcio hätte ein Unentschieden in Rom zum Klassenerhalt gereicht. Stattdessen muss der Klub aus Ligurien nun ein zusätzliches "Endspiel" bestreiten, weil es im Tabellenkeller zu einem Kuriosum kommt: Da Spezia und Hellas Verona punktgleich in Ziel kamen und in diesem Fall wegen einer Sonderregel weder Torverhältnis noch direkter Vergleich gelten, wird der dritte Absteiger nun in einem Relegationsspiel zwischen beiden Teams ermittelt. Verona verspielte die Chance auf den direkten Klassenerhalt durch ein 1:3 bei Milan. Sicher in die Serie B abgestiegen sind Sampdoria Genua und US Cremonese.