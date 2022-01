Der italienische Erstliga-Club CFC Genua 1893 ist Medienberichten zufolge an Bayer Leverkusens Fußball-Profi Nadiem Amiri interessiert. Der 25-Jährige werde in den kommenden Stunden für den Medizincheck in der norditalienischen Stadt erwartet, berichtete der TV-Sender Sky Sport Italia online. Der deutsche Nationalspieler ist seit 2019 für den Bundesligisten Bayer Leverkusen aktiv. Mit einem Wechsel nach Genua würde der Mittelfeldmann mitten in den Abstiegskampf von Italiens Serie A einsteigen. Genua stand zuletzt auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nach drei Punkten aus neun Ligaspielen wird über eine Ablösung von Trainer Andrej Schewtschenko spekuliert.