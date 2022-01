Wende bei der Trainersuche des CFC Genua: Weil sich der abstiegsbedrohte italienische Erstligist in Verhandlungen mit dem langjährigen Bundesliga-Trainer Bruno Labbadia nicht einigen konnte, wird überraschend ein anderer Deutscher neuer Coach: Alexander Blessin, 48, früher Spieler des VfB Stuttgart und zuletzt in Belgien Trainer des KV Ostende, erhält in Genua einen Vertrag bis 2024. Er tritt die Nachfolge des entlassenen Andrej Schewtschenko an.