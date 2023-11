VfB Stuttgart:Guirassy zurück im Training

Das Comeback von Torjäger Serhou Guirassy beim VfB Stuttgart rückt offenbar näher. Der Stürmer trainierte am Mittwoch erstmals nach einer muskulären Verletzung im Oberschenkel wieder mit der Mannschaft des Fußball-Bundesligisten. Der 27-Jährige habe zumindest Teile der Übungseinheit mitgemacht, bestätigte ein VfB-Sprecher. Noch ist unklar, ob Guirassy wie von Trainer Sebastian Hoeneß gewünscht bereits am Samstag im Heimspiel gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr) in den VfB-Kader zurückkehren kann.