Es ist nicht völlig neu, ein Gefühl der Erbitterung in Verse zu kleiden und sie mit einer klebrigen Melodie zu übergießen. Nicht mal im Kontext des Fußballs. Denn wer will in nur gut zweieinhalb Jahren vergessen haben, dass Shakira seinerzeit den DJ Bizarrapp aktivierte, um ihren ehemaligen Lover Gerard Piqué, ehedem Verteidiger des FC Barcelona, per blutwallendem „Rache-Song“ in den Orbit zu schicken?
Sergio Ramos wird SängerWie eine Mischung aus Grönemeyer und Bad Bunny
- Sergio Ramos veröffentlicht den Song "Cibeles", in dem er seinen Rauswurf bei Real Madrid 2021 durch Präsident Florentino Pérez aufarbeitet.
- Das weinerliche Latino-Pop-Lied enthält autobiografische Verse über seine enttäuschte Liebe zu Real Madrid und den Schmerz über die Trennung.
- Ramos plant eine professionelle Musikkarriere und sieht sich "in den kommenden Jahren eher mit einem Grammy" als mit der Champions League.
Vier Jahre nach seinem unfreiwilligen Abschied aus Madrid arbeitet Sergio Ramos mit einer Latino-Schnulze seinen Rauswurf bei Real auf – und attackiert jaulend und seufzend Klubchef Florentino Pérez.
Von Javier Cáceres
