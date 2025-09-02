Ramos plant eine professionelle Musikkarriere und sieht sich "in den kommenden Jahren eher mit einem Grammy" als mit der Champions League.

Vier Jahre nach seinem unfreiwilligen Abschied aus Madrid arbeitet Sergio Ramos mit einer Latino-Schnulze seinen Rauswurf bei Real auf – und attackiert jaulend und seufzend Klubchef Florentino Pérez.

Von Javier Cáceres

Es ist nicht völlig neu, ein Gefühl der Erbitterung in Verse zu kleiden und sie mit einer klebrigen Melodie zu übergießen. Nicht mal im Kontext des Fußballs. Denn wer will in nur gut zweieinhalb Jahren vergessen haben, dass Shakira seinerzeit den DJ Bizarrapp aktivierte, um ihren ehemaligen Lover Gerard Piqué, ehedem Verteidiger des FC Barcelona, per blutwallendem „Rache-Song“ in den Orbit zu schicken?