Der argentinischen Fußball-Nationalspieler Sergio Agüero, derzeit in Diensten des FC Barcelona, steht offenbar vor der Verkündung seines Karriereendes. Nach seinem Zusammenbruch in einem Spiel der spanischen Liga am 30. Oktober hat der 33 Jahre alte Torjäger für Mittwochmittag eine Pressekonferenz anberaumt. Agüero leidet, wie sich bei Klinik-Untersuchungen nach dem Vorfall herausstellte, an starken Herzrhythmusstörungen.

Die Erkrankung scheint so gravierend zu sein, dass er seine Laufbahn nicht mehr fortsetzen kann. Die örtlichen Medien in Barcelona gehen jedenfalls fest davon aus, dass Agüero am Mittwoch seinen Abschied verkündet, an der Pressekonferenz wird auch Barca-Präsident Joan Laporta teilnehmen. Agüero war erst im Sommer zu den krisengeplagten Katalanen gewechselt. Zuvor spielte er jeweils längere Zeit nur für zwei andere Vereine: fünf Jahre für Atlético Madrid (2006-2011) und anschließend sogar zehn Jahre für Manchester City.