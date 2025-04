Die Meisterparty auf dem Eis und den Rängen war schon in vollem Gange, als sich Blaine Byron und Adam Smith auf den Weg machten. Die beiden Eishockeyprofis näherten sich der Berliner Kurve, in ihren Händen hielten sie den Meisterpokal und ein Eisbären-Trikot mit der Nummer 22, jenes von Tobias Eder, ihrem Mannschaftskollegen, der Ende Januar an einem Krebsleiden gestorben war. Als sie den Pokal auf dem Eis platziert hatten, stülpten sie darüber Eders Trikot und kehrten bewegt und berührt zu ihren Mannschaftsgefährten zurück.

Meisterfeiern sind immer emotional, wenn sich bei Spielern und Verantwortlichen nach einer langen Saison die Anspannung löst. Der Pokal ist der Lohn für monatelanges Arbeiten und Trainieren, für das Überwinden von Unwägbarkeiten und Tiefen, die im Laufe einer Spielzeit auftauchen. Die Meisterfeier der Eisbären Berlin, die am späten Freitagabend begann und am 1. Mai mit der offiziellen Zeremonie in Berlin-Friedrichshain enden wird, ist wegen des Todes von Tobias Eder eine besonders bewegende.

„Es war ein unfassbar schwieriges Jahr – und wahrscheinlich die emotionalste Meisterschaft, die man sich vorstellen kann“, sagte Thomas Bothstede, Geschäftsführer des EHC Eisbären, im Moment des sportlichen Triumphs: „Wir würden jeden einzelnen Pokal zurückgeben, wenn Tobi noch hier wäre – auch wenn er natürlich hier ist.“ Tobias Eders Verlobte Ina stand bei der Pokalübergabe inmitten der Spieler und bekam ebenfalls eine Medaille umgehängt. „Das Schlimmste, was passieren kann“, sei passiert, sagte Nationalspieler Manuel Wiederer, „du kannst auseinanderfallen, auseinanderbrechen. Wir haben gesagt: Wir machen das für und mit Tobi.“

Diese Meisterschaft habe keine Nummer, keine Ziffer. „Sondern der Titel hat einen Namen, und der heißt Tobi Eder“, erklärte Stürmer Marcel Noebels. „Jeder von uns hat für diesen Jungen gespielt, und wir sind unheimlich stolz, dass wir es für ihn geschafft haben.“ Der Sport sei selbstverständlich wichtig, sagte der erfahrene Profi, „aber es gibt noch wichtigere Dinge im Leben“. Berlins Kapitän Kai Wissmann, der die abschließenden drei Finalspiele wegen einer Handverletzung verpasst hatte, hob hervor, dass es für „uns alle ein sehr schweres Jahr war“, das den Klub zusammengeschweißt habe: „Wir haben uns unterstützt in den schwierigsten Zeiten, wir haben Teamkollegen in Momenten gesehen, in denen man denkt, dass man sie niemals so sehen muss.“

Diese Gemeinschaftsleistung führte zum dritten 7:0-Finalerfolg in Serie, der dem EHC Eisbären den elften Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bescherte. Damit baute der Rekordmeister seine Vormachtstellung weiter aus. „Die Resultate hören sich immer noch surreal an, gerade in einem Finale“, sagte Wissmann, „viel besser geht es wirklich nicht.“ Für Trainer Serge Aubin war es nach 2021, 2022 und 2023 der vierte Titel mit den Berlinern. „Wir hatten ein Ziel im Kopf: hier zu sein und es mit Tobi zu gewinnen. Wir haben gefühlt, dass er auf dem Weg mit uns dabei war“, sagte der 50-jährige Kanadier, der es erneut geschafft hat, seine Mannschaft in den Playoffs auf ein noch höheres spielerisches Niveau zu bringen. „Egal, gegen wen wir spielen würden – mir war klar, dass wir es schaffen“, betonte er.

Ty Ronnings 48 Saisontore sind nun Klubrekord

Nur zwei Niederlagen in den gesamten Playoffs verdeutlichen im Vergleich zur Konkurrenz die Überlegenheit der Eisbären. Stellvertretend dafür steht Ty Ronning, der zum besten Spieler der Playoffs gekürt wurde. Der Angreifer stellte mit 48 Saisontoren nicht nur einen neuen Klubrekord auf, sondern punktete in allen abschließenden 28 Saisonpartien und damit auch in allen 14 Playoff-Spielen, das gab es noch nie in der DEL. Auch er war stolz auf das, was die Mannschaft erreicht hatte. „Wir hatten ein sehr schweres Jahr. Es ist mehr als bloß die Meisterschaft für uns.“

Respekt zollte auch der Gegner: Kölns Trainer Kari Jalonen ist beruflich weit herumgekommen, er hat Titel in Finnland, in der Schweiz gewonnen und Tschechien sowie Finnland zu WM-Medaillen geführt. Der 65-jährige Finne kann das internationale Geschehen auch historisch gut einordnen, und er sagte über die Eisbären: „Sie haben womöglich Geschichte geschrieben.“ Die gesamte Organisation des Berliner Klubs habe „eine Dynastie aufgebaut“. Auch damit kennen sich die Berliner aus, zwischen 2005 und 2013 holten die Eisbären sieben DEL-Titel an die Spree. Jetzt sind es vier aus den vergangenen fünf Spielzeiten.

Teil der aktuellen „Dynastie“ ist Verteidiger Jonas Müller, der wie Aubin bereits seine vierte Meisterschaft mit dem Klub feiern konnte. Wie sich der Pokal in den Händen anfühle, wurde er auf dem Eis der Berliner Arena gefragt. Müllers lächelnde Antwort: „Gut, wie immer.“ Der Defensivspezialist verfügt wie seine Nationalmannschaftskollegen Leo Pföderl, Manuel Wiederer, Lean Bergmann, Korbinian Geibel und Eric Mik über gültige Eisbären-Papiere für die kommende Saison. Das gilt auch für die Angreifer Yannick Veilleux und Liam Kirk, die in den Playoffs wichtige Rollen übernahmen. Das Fundament für eine weitere erfolgreiche Spielzeit ist gelegt. Oder um es mit vornehmer Zurückhaltung wie Kapitän Wissmann zu sagen: „Ich bin schon selbstbewusst, dass wir im nächsten Jahr wieder eine gute Chance haben zu gewinnen.“