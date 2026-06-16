Kurz hielt sie inne auf dem Weg hinaus, malte ein paar Autogramme auf die Bälle und Zettel von Kindern, dann war sie aus dem Stadion verschwunden: Der mit Spannung erwartete Auftritt von Serena Williams beim Berliner Rasentennisturnier dauerte nur anderthalb Stunden, sie unterlag im Doppel mit der Tschechin Karolina Muchova 4:6, 4:6 gegen das Duo Giuliana Olmos (Mexiko) und Erin Routliffe (Neuseeland). Es war die erste Niederlage im zweiten Match von Serena Williams bei ihrem Comeback im Alter von 44 Jahren.

Trotz allem habe sie sich „leichtfüßiger, robuster und schneller“ gefühlt als vor einer Woche im Londoner Queen’s Club, sagte die 23-malige Grand-Slam-Siegerin. Auf dem englischen Rasen hatte sie erstmals seit 2022 wieder öffentlich den Schläger geschwungen – allerdings mit einer anderen Partnerin, Victoria Mboko, die sich unmittelbar danach verletzte. Am Dienstag bei den Berlin Tennis Open im Grunewald vor nahezu vollen Tribünen drosch sie mitunter Aufschläge mit 180 km/h übers Netz, schlug hart platzierte Schmetterbälle, setzte aber auch so manchen Volley knapp neben die Linien. Es habe verständlicherweise mitunter an Abstimmung gefehlt gegen die Doppelspezialistinnen Olmos/Routliffe, sagte Muchova. Serena Williams war mit ihrer Familie samt den beiden Töchtern Olympia, 8, und Adira, 2, erst am Samstagabend in Berlin gelandet. Mehr als zwei Tage Training zusammen hatten sie nicht.

Fest steht, dass Serena Williams vom 29. Juni an in Wimbledon mit der nächsten Partnerin auftritt: mit Venus Williams. Der All England Club gab am Dienstag bekannt, dass er für die beiden 44 und 45 Jahre alten Schwestern eine Wildcard für das Doppel reserviert hat. Denn die siebenmalige Wimbledonsiegerin Serena Williams wird nach ihrer 1375-tägigen Abstinenz vom Profitennis in der Weltrangliste nur auf Platz 593 geführt.