1. Grand-Slam-Titel

1999, ein Jahr nachdem sie erstmals an allen vier Grand-Slam-Turnieren teilgenommen hatte, gewinnt Serena Williams in New York die US Open. Das Finale gegen die damalige Weltranglistenerste Martina Hingis entscheidet sie mit 6:3 und 7:6 für sich - nachdem sie zuvor schon Spielerinnen wie Davenport und Seles besiegt hatte.