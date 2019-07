2. Juli 2019, 08:06 Uhr Serena Williams Sieben Siege für die Geschichte

Serena Williams startet den nächsten Versuch, ihren 24. Grand-Slam-Erfolg zu erzielen - und damit gleichzuziehen mit Rekordhalterin Margaret Court.

Sie ist Mutter, Geschäftsfrau, Designerin, Gleichstellungsaktivistin und Vorkämpferin für eine Reihe von lobenswerten Anliegen.

Die Tennisszene rätselt: Wie gut ist sie derzeit?

Von Barbara Klimke, London

In diesem Sommer ist ein Strickpulli das Signal. Ein weißes, langärmeliges Top aus Seide-Baumwolle-Mix mit Emblem: einem geschwungenen "S" in den Wimbledon-Vereinsfarben lila-grün. Vor großen Turnieren verschickt Serena Williams regelmäßig eine E-Mail an ihre Follower und potenzielle Kunden ihrer Kleiderkollektion. Ehe sie an diesem Dienstag ihren ersten Ball in London übers Netz drischt, ist das gute Stück, Einzelpreis 89 US-Dollar, bereits ausverkauft.

Serena Williams, 37 Jahre alt und 23-malige Grand-Slam-Siegerin, erfüllt seit Jahren mehr Rollen als nur die der erfolgreichsten Tennisspielerin und meistverdienenden Athletin der Gegenwart. Sie ist Mutter, Geschäftsfrau, Designerin, Gleichstellungsaktivistin und Vorkämpferin für eine Reihe von lobenswerten Anliegen. Was sich übrigens auch in ihren Mode-Unternehmungen widerspiegelt.

Ihre zebragestreiften Kimonos oder T-Shirts mit Motivationsaufdruck ("Be Greater") vertreibt sie keineswegs nur in den sonst üblichen, teils weltfremden Elfen-Größen, sondern auch in großzügigeren Schnitten: XL, 1X, 2X und 3X. Serena, so die Botschaft, ist für alle da: für Klein, Groß und Oversize.

"Die einzige, die anderen Furcht einjagt"

In ihrem Kerngeschäft als Tennisspielerin tritt sie allerdings nicht mehr ganz so häufig wie früher in Erscheinung, seit sie als berufstätige Mutter auf Reisen für ihre Tochter Alexis Olympia sorgen muss. Fünf Wettbewerbe nur hat sie in diesem Jahr bestritten, bei den Australian Open im Januar kam sie bis ins Viertelfinale, danach hat sie dreimal, in Indian Wells, Miami und Rom, wegen einer Viruserkrankung und einer langwierigen Knieverletzung vorzeitig aufgeben müssen. In Paris bei den French Open war in der dritten Runde Schluss.

Gleichwohl wirkt ihre Anreise zu einem Turnier noch immer wie ein Fanal - angekündigt mit einem neuen Fummel aus ihrer "Limited Edition" und begleitet vom ehrfürchtigen Raunen der Gegnerschaft und Expertenschar. Martina Navratilova, Rekord-Champion in Wimbledon mit sagenhaften neun Trophäen, hat in der Times gerade wiederholt, dass Serena Williams, die siebenmalige Siegerin, diejenige Frau sei, gegen die sich alle anderen im Feld erst einmal behaupten müssen. Obwohl sie nur "begrenzte Matchpraxis" hatte, sei sie die "einzige, die anderen Furcht einjagt".