Die Nachricht sauste natürlich schnell herum, bei den French Open in Paris: Serena Williams , die 23 Grand-Slam-Titel gewann und 2022 bei den US Open in New York ihr letztes Profimatch bestritt, kehrt also wirklich auf die Tour zurück. Dabei hatte die sich 44-Jährige bereits vor vier Jahren von der Tennisbühne verabschiedet. Die WTA (Women’s Tennis Association) und das Rasenturnier im Queen’s Club verkündeten am Montag: Williams wird eine Wildcard für den Doppel-Wettbewerb in London erhalten, der am 8. Juni beginnt.

Kurz darauf bestätigte auch Williams ihre Rückkehr, sie tat es auf ihre Weise: In einem Werbevideo ihres Ausrüsters erschien am Ende der Slogan: „Ich schätze, jeder hat die Neuigkeiten gehört.“ In einer weiteren Erklärung teilte sie schließlich ernsthafter mit: „Der Queen’s Club fühlt sich wie der perfekte Ort an, um dieses nächste Kapitel zu beginnen. Der Rasen hat mir einige der bedeutsamsten Momente meiner Karriere beschert, und ich freue mich darauf, wieder auf einer der ikonischsten Bühnen dieses Sports anzutreten.“ Williams’ Doppelpartnerin wird die Weltranglistenneunte Victoria Mboko, 19, aus Kanada sein.

„Es ist schon Wahnsinn. Aber wenn sie was macht, dann macht sie das mit Überzeugung“, so kommentierte Angelique Kerber, 38, bei den French Open die Entscheidung von Williams. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber, die 2024 ihre Karriere beendet hatte, kam nach Paris, um am Legendenturnier teilzunehmen. „Ich bin selber sehr gespannt, wie sie zurückkommt, wie das ausschauen wird. Es wird auf jeden Fall eine große Geschichte.“ Auch Tennisikone John McEnroe zeigte sich überrascht. „Aber offensichtlich hat sie Ideen“, sagte der 67-Jährige aus New York und spekulierte: „Sie wird ein bisschen Doppel spielen. Und dann vielleicht im Einzel in Wimbledon? Oh mein Gott, das wäre fantastisch, sehr interessant.“

Aus deutscher Sicht könnte das Ganze noch fantastischer werden. Dem Vernehmen nach soll Williams beim WTA-Turnier in Berlin (13. bis 21. Juni) auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß im Doppel auftreten. Eine Bestätigung steht noch aus, soll aber zeitnah erfolgen. Über die Rückkehr von Williams war bereits seit Ende 2025 spekuliert worden, nachdem sie sich wieder für den International Registered Testing Pool (IRTP) registriert hatte; ein halbes Jahr lang musste sie außerhalb von Wettkämpfen für Dopingtests bereitstehen. Ihre Schwester Venus Williams, 45, erhielt bereits offiziell eine Wildcard für das Rasenturnier in Bad Homburg vom 20. bis 27. Juni.