Für den serbischen Fußball -Nationalspieler Filip Kostic ist die EM vorzeitig beendet. Der ehemalige Frankfurter zog sich beim Auftakt gegen England eine Außenbandverletzung im linken Knie zu, wie der Verband am Dienstagabend nach einer Untersuchung bei dem 31-Jährigen mitteilte.

Kostic fällt mindestens zwei Wochen aus und soll nach dem nächsten EM-Spiel gegen Slowenien am Donnerstag nach Serbien zurückkehren. Kostic hatte sich die Verletzung am Sonntag bei der 0:1-Niederlage der Serben gegen England zugezogen. Der Offensivspieler musste in der 43. Minute ausgewechselt werden. Trainer Dragan Stojkovic berichtete anschließend, der Profi von Juventus Turin habe Schmerzen im Außenbereich des Knies gespürt und sei möglicherweise schwerer verletzt. „Er hat Eis auf seinem Knie“, sagte Stojkovic.