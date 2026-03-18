Jetzt ist Afrikas Fußball also völlig aus den Fugen geraten. Die nachträgliche Neuvergabe eines bedeutenden Kontinentaltitels: So etwas hat es auf der ganzen Welt noch nie gegeben, und die Umstände machen die Angelegenheit zur kompletten Farce. Ausgerechnet die Mannschaft, die im Finale des Afrika-Cups auf groteske Art vom Schiedsrichter und den organisatorischen Abläufen benachteiligt worden ist und sich trotzdem durchgesetzt hat, wird sanktioniert. Stattdessen profitiert die Mannschaft, bei der es ohnehin schon den Eindruck hatte, dass sie unbedingt zum Titel durchgeschoben werden soll.