Triathlon:Training im Fluss abgesagt

Die schlechte Wasserqualität der Seine verursacht bei den Olympischen Sommerspielen in Paris weiter Probleme. Am Samstag und Sonntag wurde das Schwimmtraining für den Mixed-Wettbewerb im Triathlon abgesagt, der am Montag stattfinden soll. Die heftigen Regenfälle der vergangenen Tage bewirken einen Abfall der Wasserqualität, hieß es. Organisationschef Tony Estanguet betonte, dass man die Gesundheit der Athletinnen und Athleten nicht in Gefahr bringen wolle. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass die Wettkämpfe kommende Woche wie geplant stattfinden können. Die Einzelwettbewerbe im Triathlon hatten aber wie geplant am Mittwoch stattgefunden. Am Donnerstag und Freitag stehen noch die Freiwasserwettbewerbe im Schwimmen an.