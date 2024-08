Am Mittwochmorgen meldete sich der Schwimmer Florian Wellbrock erstmals wieder zu Wort. Nach seinen enttäuschenden Vorlauf-Rennen über 800 und 1500 Meter Freistil im Becken der La Défense Arena, die den Mitfavoriten nicht mal ins Finale geführt hatten, war er abgetaucht. Nun tauchte der 26-jährige Freiwasser-Olympiasieger wieder auf, um sich auf jenen Wettkampf vorzubereiten, der ihm Paris doch noch retten soll. Wellbrock ist Titelverteidiger über die 10 Kilometer, die er am Freitagmorgen ab 7.30 Uhr aller Voraussicht nach in der Seine schwimmen wird; die Frauen um Leonie Beck, zweite deutsche Medaillenhoffnung, sind schon am Donnerstag dran.

Erstes Training also in der Seine, Mittwochmorgen, 7.30 Uhr. Die deutschen Starter Wellbrock, Oliver Klemet und Leonie Märtens sprangen vor dem Pont Alexandre III ins Wasser, kraulten 700 Meter mit der Strömung, um die Boje herum, gegen die Strömung wieder zurück – nachdem die für den Tag zuvor angesetzte Übungseinheit noch abgesagt worden war. Nicht die E.-Coli-Bakterien waren diesmal das Problem, sondern die Enterokokken-Werte. Bei einem von vier Untersuchungspunkten hätten diese die Grenzwerte überschritten, teilte der Schwimm-Weltverband mit.

Leonie Beck ging dann lieber mit ihrer italienischen Profigruppe, mit der sie seit zwei Jahren in ihrer Wahlheimat Ostia trainiert, in einen Hallenpool. Wellbrock aber sagte nach seiner Seine-Premiere: „Das war besser als gedacht. Hat grundsolide geschmeckt.“ Er wolle vor dem Frauenrennen am Donnerstag noch mal im Fluss trainieren, „das kann auf keinen Fall schaden“.

Detailansicht öffnen Florian Wellbrock springt in die Seine. (Foto: Marijan Murat/dpa)

Die Fließgeschwindigkeit betrug in der Flussmitte 0,8 Meter pro Sekunde, am Ufer nur die Hälfte. Das ist in Ordnung, wenn man bedenkt, dass diese Werte vor ein paar Wochen noch bei zwei Metern pro Sekunde lagen – was es unmöglich gemacht hätte, gegen den Strom anzukämpfen. Und mit jedem Sonnenstrahl, der auf die Seine fällt, soll die Bakterienbelastung sinken. Gerade noch rechtzeitig also. Die Wassertemperatur: gar nicht so unangenehme 22 bis 24 Grad.

Das Ambiente wird wieder atemberaubend sein, schon beim Triathlon hat man das gesehen: Sonnenaufgang über der Seine, Menschenmassen an beiden Seiten des Pont Alexandre III. Rechts der Grand Palais, dahinter die Place de la Concorde, links der Invalidendom, in der Ferne erhebt sich der Eiffelturm. Es ist eine Stimmung, die wie gemacht ist für Paris, goldene Stunde über der Stadt.

Aber es ist ein Wettkampf, der unter keinem guten Stern steht, seit Wochen schon. Nicht für Paris, erst recht nicht für die Athleten. Und schon gar nicht für die Deutschen. Sie frühstücken in diesen Tagen um 4.30 Uhr, was eher ein notwendiges Übel ist. Sie kritisierten aber auch fehlende Planungssicherheit, die zu starke Strömung, die Bakterienbelastung; sie hörten Berichte über Autoreifen, Paletten und dicke Äste, die da im Fluss trieben.

Detailansicht öffnen Schöne Bilder sind das, aber sind es auch reguläre Bedingungen? Die Seine beim Pont Alexandre III. (Foto: Alexander Shcherbak/Itas-Tass/Imago)

Und haben sie nicht recht damit, dass es eigentlich Wahnsinn ist, solch einen Wettkampf zu erzwingen? Nur weil Planer wie Politik dies befürworten und die Seine darüber hinaus nach 100 Jahren Badeverbot wieder zugänglich machen wollen? Dies soll ja das Vermächtnis sein, von 2025 an soll sie für alle Menschen zum Schwimmbad werden, zu einem viele Kilometer langen, durch die Stadt mäandernden Pool. 1,4 Milliarden Euro hat die Stadt investiert, um ihren Fluss sauberer zu machen.

Für die Olympia-Starter ist es jedenfalls oft eine Qual. Belgien hatte sein Team vor der am Montag ausgetragenen Triathlon-Mixed-Staffel aus dem Rennen genommen; Claire Michel musste erkrankt in eine Klinik gebracht werden. Sie war ein paar Tage zuvor im Einzel gestartet. Eine weitere Triathletin klagte offenbar über eine Magen-Darm-Infektion. Und manche in der Staffel waren schon fix und alle, als sie nach nur 700 Metern wieder zurück an Land gingen. Nun werden es 10 Kilometer sein! „Das Ganze ist eine rein politische Wunschvorstellung, die auf den Schultern der Sportler ausgetragen wird, aber in der Realität nicht umzusetzen ist“, hatte Wellbrock noch Anfang Juli der SZ gesagt.

Aber es hilft ja nichts, Wellbrock, Beck und all die anderen Freiwasserschwimmer müssen da jetzt durch. Sie werden sich wie Schnellboote fühlen auf dem Hinweg, dann versuchen, nicht mitgerissen zu werden beim Queren um die Boje herum. Die Verpflegungsstation: ein ganz eigenes Kapitel, sich in den Wasserwirbeln und Strudeln die per Angel gereichte Flasche zu schnappen. Und dann der Rückweg, gegen den Strom. Sechs Runden geht das so, um die zwei Stunden insgesamt. Ein Horror? Vielleicht. Dass Rettungsboote völlig erschöpfte Athleten aus dem Wasser ziehen, diese Bilder kann es geben. Aber es kann auch alles gut ausgehen.