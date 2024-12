Die Organisatoren sprachen von schwierigen und herausfordernden Bedingungen. In der Nacht habe die Windgeschwindigkeit bis zu 70 km/h erreicht, die Wellen seien bis zu drei Meter hoch gewesen. Die Boote waren zum Zeitpunkt des Unglücks vor der Küste von New South Wales etwa auf der Höhe von Batemans Bay unterwegs. Wiederbelebungsversuche seien in beiden Fällen erfolglos gewesen, hieß es weiter. Die Regatta wird in diesem Jahr zum 79. Mal ausgetragen.