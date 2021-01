Interview von Thomas Gröbner

31 ° Süd, 24° West, mitten im Nirgendwo des Südatlantiks: Isabelle Joschke erlebt in diesen Tagen so etwas wie eine moderne Odyssee, eine Irrfahrt nach den launischen Winden wie in den Geschichten Homers. "Oui, da gibt es viele Parallelen, sicher", sagt sie. Die 43 Jahre alte Deutsch-Französin ist in München geboren und in Frankreich aufgewachsen, sie hat klassische Literatur studiert in Paris und segelt nun bei der Vendée Globe, dem härtesten Solo-Rennen, um die Welt. Anfang November ist die Regatta in Les Sables-d'Olonne an der französischen Atlantikküste gestartet, das Ziel wird Joschke nicht erreichen: Am 9. Januar musste sie wegen eines schweren Schadens aufgeben, der schwenkbare Kiel lässt sich nicht mehr fixieren, er bewegt sich. "Das ist ziemlich gefährlich", sagt Isabelle Joschke. Mit ein paar Knoten schleppt sie sich nun in Richtung der Küste Brasiliens, aus so einem Rennen kann man nicht einfach aussteigen. Immerhin, eine Internetverbindung gibt es auch auf dem Ozean, man erreicht die Seglerin via Whatsapp. Sie hat sich gerade erholt von einem Unwetter, in dem ihr Boot fast gesunken wäre.