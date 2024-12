Von Thomas Gröbner

Es ist kein Ort, an dem Wünsche wahr werden, im Gegenteil. „Vorhof der Hölle“ oder das „Ende der Welt“, so wird Kap Hoorn genannt. Der raue Felsen am Südzipfel Südamerikas gilt als der weltweit größte Schiffsfriedhof, über 800 Wracks sollen hier am Meeresboden liegen, zehntausend Seeleute ihr nasses Grab gefunden haben. „Wieder Land sehen“, das hatte sich der Segler Boris Herrmann vor Weihnachten gewünscht. Doch die harten Felsen von Kap Hoorn blieben in der Ferne unsichtbar. Immerhin tauchte Herrmann nach der Umrundung des Kaps wieder auf.