Von Frederik Kastberg

Wolken, Regen, selten wärmer als 20 Grad - in den vergangenen Tagen kamen in München Herbstgefühle auf. Für Tina Lutz, Silbermedaillengewinnerin im 49er-FX-Segelboot, hätte es aber keinen besseren Empfang geben können: "Wie geil ist das denn?", habe sie bei ihrer Ankunft gedacht, "endlich nicht mehr schwitzen!" Die Hitze in Japan hatte einigen Sportlern arg zu schaffen gemacht, und im Hotel sei es wie im Gefängnis gewesen, berichtet die gebürtige Münchnerin. "Vor uns waren die ganzen Pools und die Japaner sind da reingesprungen und wir durften nicht. Das war schon krass." Donnerstagnacht ist Lutz endlich wieder in die Heimat an den Chiemsee zurückgekehrt.

Auch abgesehen von den Temperaturen und den Corona-Regeln ging es für sie in Japan strapaziös zu. Nach zwölf kräftezehrenden Rennen innerhalb von acht Tagen in der Sagami-Bucht startete sie mit ihrer Kieler Partnerin Susann Beucke am Dienstag als Dritte des Gesamtklassements ins abschließende Medal Race. Ihre ärgsten Konkurrentinnen aus den Niederlanden, vor dem Rennen auf Rang zwei liegend, landeten lediglich auf dem vorletzten Platz, die Konkurrenz aus Spanien musste einen Strafkringel um eine Boje drehen und kam dadurch nicht mehr ran. Beucke und Lutz segelten als Fünfte ins Ziel, wussten im ersten Moment aber noch gar nicht, ob es nun für Silber oder doch nur Bronze gereicht hatte. "Kann uns das mal irgendeiner sagen? Meine Güte, das nervt doch!", rief Beucke vom Boot runter. Gefeiert haben sie dann trotzdem, die olympische Medaille konnte ihnen keiner mehr nehmen, und auch die Farbe hat ihnen kurze Zeit später dann doch jemand mitgeteilt.

Tina Lutz (links) und Susann Beucke

Für ihre Olympia-Premiere haben die beiden Seglerinnen jahrelang gearbeitet und gekämpft, teilweise sogar vor Gericht. Schon vor neun Jahren in London hätte es soweit sein sollen, Beucke und Lutz sicherten Deutschland damals noch in der 470er-Klasse den Startplatz, nominiert wurden aber andere. In der dritten und letzten Ausscheidungsregatta bei der WM vor Perth bremste das Berliner Team Kathrin Kadelbach und Friederike Belcher das bayerisch-norddeutsche Duo konsequent aus. Dadurch landeten Kadelbach/Belcher in der nationalen Olympia-Qualifikationswertung am Ende vor den heutigen Silbermedaillengewinnerinnen. Moralisch fragwürdig, aber durchaus regelkonform. So sah es auch das Hamburger Landgericht, vor dem Beucker und Lutz gegen die Nominierung des Seglerverbandes klagten und verloren. "Ich konnte damit nicht gut umgehen und habe das auf mich selbst projiziert," sagt Lutz heute. "Darunter hat mein Selbstvertrauen sehr gelitten. Ich habe Jahre gebraucht, um das langsam wieder aufzubauen."

Anschließend wechselten die beiden in die 49er-FX-Klasse, verpassten aber auch mit dem neuen Boot vier Jahre später die Qualifikation für London. Wieder knapp, wieder im nationalen Vorentscheid gegen ein Team aus Berlin, dieses Mal sportlich und ohne Nebengeräusche. Ein Neustart musste her, um sich doch noch den Traum einer Medaille erfüllen zu können. "Wir haben uns vor zwei Jahren auf den Topf gesetzt und haben alles geändert, wie wir es brauchen. Seitdem haben wir unser komplettes Potenzial ausschöpfen können", sagte Beucke nach dem Rennen in Tokio im ZDF.

Selbst ihr Wadenbeinbruch in der Qualifikation Anfang 2020, Einreisebeschränkungen für ihren britischen Trainer während der Pandemie und Lutz' Corona-Erkrankung im vergangenen Winter haben sie nicht von ihrem Ziel abhalten können, nach 14 gemeinsamen Jahren im Boot eine olympische Medaille zu gewinnen. Nach so einer langen Zeit braucht es für Tina Lutz auch gar nicht viel, um die Bedeutung auf den Punkt zu bringen: "Mega geil."

Wie es jetzt weitergeht, wissen beide noch nicht. Eigentlich sollte nach Olympia Schluss sein, "die biologische Uhr tickt", sagte die heute 30-jährige Lutz vor zwei Jahren im Gespräch mit der SZ. Darauf möchte sie sich jetzt aber nicht mehr festlegen, immerhin seien die nächsten Spiele ja schon in drei Jahren. "Woher soll man das auch sofort wissen? Das ist ja kein Pappenstiel, den man innerhalb von ein paar Stunden entscheiden kann", entgegnet Lutz, die im Februar ihren Master in Wirtschaftspsychologie abgeschlossen hat, der Frage nach der Zukunft. Für die nächste Zeit machen beide erstmal eine Pause vom Segeln, wie lange, ist noch ungewiss. Bis ihr Boot mit dem Containerschiff in Deutschland ankommt, vergehen ohnehin noch einige Wochen. Für Tina Lutz steht aktuell nur eines fest: "Ich will meine Tasche nicht mehr packen, sondern einfach zu Hause sein."