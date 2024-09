Segel-Bundesliga:Münchner Yacht-Club fällt zurück

Bei herbstlichen Temperaturen und viel Regen während des fünften und vorletzten Spieltages auf dem Starnberger See haben die bayerischen Vertreter in der Segel-Bundesliga Boden auf die Spitze verloren. Der Münchner Yacht-Club (MYC) wurde am Wochenende nur Achter und belegt in der Gesamtwertung Platz vier, der Bayerische Yacht-Club landete auf dem zehnten Rang und ist nun Sechster im Klassement. Vor dem abschließenden Spieltag, der vom 17. Oktober an erneut auf dem Starnberger See ausgetragen wird, hat der MYC aber zumindest noch Chancen auf Platz zwei. Die Wetterbedingungen waren schwierig, „wir haben an die frierenden, nassen Seglerinnen und Segler Jacken ausgegeben, damit sie in den Segelpausen einigermaßen trocken und warm bleiben konnten“, berichtete Segel-Bundesliga-Geschäftsführerin Anke Nowak.