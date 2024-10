Der Kampf um den America’s Cup bleibt eine einseitige Angelegenheit. Nach dem zweiten Renntag führen Neuseelands Titelverteidiger im Duell mit Sir Ben Ainslies Team Ineos Britannia 3:0. Das Emirates Team New Zealand gewann das dritte Rennen am Sonntag nach einem provozierten Penalty gegen die Briten in der Vorstartphase. Die neuseeländische „Taihoro“ erreichte die Ziellinie mit beeindruckenden 52 Sekunden und knapp 700 Metern Vorsprung vor „Britannia“.