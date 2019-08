Der 32 Meter lange Trimaran "Maxi Edmond de Rothschild" des französischen Gitana-Teams absolvierte den britischen 605-Seemeilen-Klassiker von Cowes rund Fastnet-Felsen in der Irischen See und zurück nach Plymouth in nur 1 Tag, 4 Stunden, 2 Minuten und 32 Sekunden und unterbot die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2011 um fast fünf Stunden. Für die Mehrheit der Rekordflotte der 388 Boote dauert die Langstrecken-Regatta am Sonntagabend noch an. Die kleinsten Boote brauchen für die Strecke bis zu fünf Tage und werden erst gegen Mitte der Woche im Zielhafen erwartet. Erst dann können die Gesamtsieger gekürt werden, weil die Trophäe nach Handicap-Wertung vergeben wird.

In der Imoca-Klasse lagen Boris Herrmann und sein britischer Co-Skipper Will Harris auf "Malizia 2 - Yacht Club de Monaco" am Sonntagabend auf Platz sieben. Der Hamburger Segelprofi Jörg Riechers segelte dem Fastnet-Felsen mit seiner Crew auf "Imagine" in der Division Class 40 als Sechster entgegen.