Das Schweizer Segelteam Holcim hat beim Ocean Race auf der vierten Etappe einen Mastbruch erlitten. Die Crew sei aber wohlauf, wie das Team auf Twitter berichtete. Malizia-Skipper Boris Herrmann will nun mit seinen Kontakten aus der Ferne helfen. "Es war ein großer Schock für uns, dass Kevin den Mast verloren hat", sagte Herrmann dem NDR: "Auf diese Art und Weise wollen wir den Favoriten nicht aus dem Rennen scheiden sehen." Alle Teams würden nun mit voller Solidarität helfen, um Holcim zurück ins Rennen zu kriegen. Der Vorfall ereignete sich gegen 7 Uhr deutscher Zeit, etwa 20 Meilen vor der brasilianischen Küste. Da befand sich das Boot noch in Führung, muss nun aber wohl seine Hoffnungen aufgeben. Die vierte Etappe führt von der brasilianischen Küstenstadt Itajai über 5500 Seemeilen nach Newport in den USA. Das deutsche Team Malizia schob sich am Donnerstagmorgen auf Rang zwei der Etappe vor.