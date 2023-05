11th Hour Racing (vorne) und Malizia (hinten) fuhren auf der vierten Etappe des Ocean Race lange nah beieinander - am Ende trennten sie nur etwas mehr als 30 Minuten bei der Ankunft in Newport.

Von Jonas Beckenkamp

Hat hier jemand was von den Gemeinheiten des Ozeans gesagt? Von turmhohen Wellen, wogender See und peitschenden Winden? Die Heldenerzählungen des Ocean Race, bei dem die besten Segler der Welt derzeit um den Erdball schippern, sind üppig und natürlich erweiterte sich auch auf dieser vierten Etappe des Rennens ihr Kanon. Aber als die erste Crew Mitte dieser Woche eine gute halbe Stunde vor der Konkurrenz im Zwischenzielhafen Newport auf Rhode Island einfuhr, strahlte die Sonne.

Nur die volle Montur mit Ölzeug und Seefahrerbärten bei den Mitgliedern des US-Teams 11th Hour Racing ließ erahnen, dass draußen im Nordatlantik auch mal Schietwetter angesagt war. Für die Kontinentalroute aus Itajaí im Süden Brasiliens an die amerikanische Ostküste hatten die Etappensieger um Skipper Charlie Enright bei der 14. Auflage der Weltumseglung 17 Tage, zwei Stunden und 26 Minuten gebraucht.

Vorbei am Bermuda-Dreieck, kreuzend Richtung Nordwesten. Kurz nach der Ankunft der Amerikaner in ihrem Heimathafen erreichten auch ihre Widersacher von Team Malizia sichtlich geschafft den Ort zwischen New York und Boston - allerdings ohne ihren deutschen Chef Boris Herrmann, der auf diesem Abschnitt pausiert hatte und sich von Will Harris vertreten ließ. Herrmann wollte neue Energie tanken und den Rest des Teams einfach mal machen lassen.

Hinter den beiden dominierenden Gefährten dieses Ritts quer über den Äquator lag ein stürmischer Showdown mit insgesamt 16 Führungswechseln - samt Flaute kurz vor dem Finish. Dabei war es Malizia und 11th Hour Racing besser ergangen als zwei anderen Crews: So hatte etwa die favorisierte Schweizer Equipe Holcim-PRB am 27. April ein Mastbruch vor der brasilianischen Küste zur Aufgabe gezwungen.

Boris Herrmann bestreitet mit Team Malizia seine Ocean-Race-Premiere - nach einer Pause und reichlich aufgetankter Energie kehrt er nun auf der Fahrt von Newport nach Aarhus zurück. (Foto: Antoine Auriol/dpa)

Das Ocean Race ist eben auch eine Materialschlacht, die Karbon-Träger sollen leicht und gleichzeitig stabil sein - doch manchmal kommen sich Mechanik und Wirkungskräfte der Wellen in die Quere. Ähnlich erging es der deutsch-französischen Guyot-Truppe, die in der Nacht zum Dienstag ein Drama ereilte, als ihr bei Orkanböen und voller Fahrt mit bis zu 40 Knoten mit einem Knall die Takelage um die Ohren flog. Ihre Weiterfahrt ist ungewiss, zumal man nun erst einmal mit einer Art Not-Segel Newport erreichen muss und Reparaturen anstehen. Schon einen vorherigen Abschnitt hatte das Boot um den Berliner Co-Skipper Robert Stanjek wegen technischer Probleme abbrechen müssen.

Immerhin gab es Zuspruch von Herrmann: "Wir hoffen natürlich, sie wieder ins Rennen zu bekommen. Ich habe den Eindruck, dass ihr Ausscheiden Pech ist", zitiert ihn das Magazin Yacht. Einer Debatte um die Stabilität der Masten bei den Yachten nahm der Hamburger den sprichwörtlichen Wind aus den Segeln: "Wir haben ja alle die gleichen One-Design-Masten. Das Schiff war sehr gut erprobt, sehr gut gewartet und sehr gut bedient von seiner Mannschaft. Die Segelfläche war auf ein Minimum reduziert, als der Mast brach." Ein Ausreißer also, Berufsrisiko bei Rennseglern. Man könne "aus den beiden Mastbrüchen nicht schlussfolgern, dass die Boots-Klasse instabile Masten hat und es da ein grundsätzliches Problem gibt. Das sind einfach statistische Abweichungen, eine Anomalie."

Auf sein eigenes Team Malizia war Herrmann trotz des verpassten Etappenerfolges "total stolz", schließlich ist der Gesamtsieg weiter möglich. Auf den nun folgenden Seemeilen hat es der gebürtige Oldenburger wieder selbst in der Hand, er kehrt zurück ans Steuer, wenn es ab dem 21. Mai über den großen Teich nach Aarhus in Dänemark (und schließlich bis nach Genua) geht. "Jetzt wird es erst richtig spannend, und wir werden voll angreifen", kündigte der 41-Jährige an. Noch führt das Schweizer Team Holcim-PRB mit 19 Punkten vor 11th Hour Racing und Malizia (beide 18) - die Schweizer müssen aber für die nun folgende fünfte und doppelt gewertete Transatlantik-Etappe erst ihren Kahn wieder fit kriegen. Und das Nordmeer dürfte neue Boshaftigkeiten für alle bereithalten.