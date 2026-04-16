Am kommenden Wochenende gehen die Segler in ihre 14. Bundesliga-Saison. Auf dem Starnberger See veranstalten der Münchener Ruder- und Segelverein „Bayern“ von 1910 e.V. (MRSV) und der Deutsche Touring Yacht-Club (DTYC) gemeinsam auf dem Gelände des MRSV den ersten Wettkampftag. Rund 150 Athletinnen und Athleten in 36 Teams aus der 1. und 2. Bundesliga treten von Freitag, 17. April bis Sonntag, 19. April, in kurzen, intensiven Wettfahrten gegeneinander an.

Gestartet wird auf einheitlichen Kielbooten der Klasse J/70, jeweils besetzt mit vierköpfigen Crews. Es wird nach dem bewährten Liga-Format gesegelt mit Wettfahrten von etwa 15 bis 20 Minuten Dauer. Die Rennen am Wochenende finden in der Starnberger Nordbucht in unmittelbarer Nähe zur Uferpromenade statt. Wer nicht live dabei sein kann, dem steht ein Livestream auf Youtube zur Verfügung.

Zu den Topfavoriten der Saison 2026 zählen neben dem Bayerischen Yacht-Club und dem Münchner Yacht-Club auch der Bodensee Yacht Club Überlingen, der Mühlenberger Segel-Club, der Joersfelder Segel-Club, der Segel- und Motorboot-Club Überlingen sowie der Norddeutsche Regatta Verein. Die Leistungsdichte in der Liga ist so hoch wie nie zuvor – mindestens sechs bis acht Teams haben in dieser Saison eine realistische Chance auf den Gewinn der Meisterschale.