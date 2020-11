Der Bayerische Seglerverband (BSV) hat einen neuen Vorstand: In einer Kampfabstimmung, die aufgrund der Corona-Pandemie per Briefwahl erfolgte, setzte sich Sibylle Merk (Bayerischer Yacht-Club) mit ihrem Team gegen den bisherigen Vorstand um den Vorsitzenden Dietmar Reeh durch. Aufgrund der Corona-Pandemie war die BSV-Sitzung vom Frühjahr verschoben worden und wurde nun virtuell abgehalten, die Mitglieder konnten vor dem Online-Meeting per Briefwahl abstimmen. Was laut Wahlleiter Max Trimolt ein eindeutiges Ergebnis für die ehemalige Olympiateilnehmerin Merk als neue Vorsitzende sowie Markus Reger (Chiemsee Yacht Club) als ersten und Günther Schlegel (Yacht-Club Nürnberg) als zweiten Vertreter brachte. In der Vergangenheit gab es Unruhe im Verband und mehrere Rücktritte im Vorstand, Reeh wollte mit den neuen Stellvertretern Christian Spöhrer und Jürgen Jentsch in eine neue Amtszeit gehen.