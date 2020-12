Seit der Seerettung des Franzosen Kevin Escoffier haben zwei weitere Skipper bei der Solo-Weltumseglung Vendée Globe im Südpolarmeer Schäden an ihren Booten erlitten. Die Britin Samantha Davies ("Initiatives Cœur") meldete eine Kollision mit einem unbekannten Objekt, sie blieb unverletzt. Zuvor war die Tragfläche der französischen "Arkea Paprec" von Sébastien Simon bei einer Kollision stark beschädigt worden. Beide Skipper waren etwa 300 bzw. 400 Seemeilen südöstlich vom Kap der Guten Hoffnung unterwegs. Der Hamburger Boris Herrmann verteidigte am Ende des 25. Tages auf See als Fünfter seine Position.