Sir Ben Ainslies Team Ineos Britannia hat die Herausforderer-Serie zum 37. America’s Cup gewonnen. Im Finale um den Louis Vuitton Cup setzten sich die Segler auf „Britannia“ mit 7:4 gegen die italienische „Luna Rossa“ durch. Den entscheidenden siebten Siegpunkt erkämpften die Co-Piloten Ben Ainslie, Dylan Fletcher und ihr Team in der elften Begegnung mit den Azzurri auf der Segelbühne vor Barcelona. Für das Luna Rossa Prada Pirelli Team bedeutete die Niederlage das Aus aller America's-Cup-Träume auch im siebten Cup-Anlauf von Rennstall-Gründer Patrizio Bertelli seit der Jahrtausendwende.

60 Jahre mussten Großbritanniens America’s-Cup-Jäger warten, bis sie jetzt wieder in ein Match um die prestigeträchtige Trophäe einziehen können. 1964 war es zuletzt die britische „Souvereign“, die sich den amerikanischen Cup-Verteidigern auf der „Constellation“ mit 0:4 hatten beugen müssen. Obwohl die Cup-Premiere 1851 vor der Isle of Wight in britischen Gewässern stattgefunden hatte, konnten Großbritanniens Segler die älteste und wichtigste Trophäe des Segelsports noch nie gewinnen.