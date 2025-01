Mit dem Segelboot einmal um die ganze Welt, dieses Abenteuer hat Spuren hinterlassen beim Deutschen Boris Herrmann. Er hat den Wellen getrotzt, so ziemlich jede Wetterlage durchgestanden und all das alleine, ohne Sparringpartner im Getöse des Meeres. Verständlich, dass er nun erleichtert auf seine Zielankunft bei der Vendée Globe reagiert hat. „Es ist geschafft, die Ziellinie überquert und ich bin sicher angekommen“, sagte der 43-Jährige, als er am späten Mittwochabend ungeachtet aller Strapazen das Rennen als Zwölfter abschlossen hatte.