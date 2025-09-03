Das aktuelle Ocean Race Europe ist nicht das Rennen von Boris Herrmann und seinem Team Malizia. Auch auf Etappe vier glückte kein Angriff in Richtung Podium. Im Gegenteil: Die „Malizia–Seaexplorer“ fällt im Gesamtklassement auf Platz fünf zurück. In Genua gelang dem italienischen Team Allagrande Mapei Racing ein umjubelter Heimsieg. Skipper Ambrogio Beccaria und seine französische Crew hatten die erste Etappe nach einem Crash vor Kiel verpasst. Jetzt zogen sie nach starker Leistung in der Gesamtwertung am Team Malizia vorbei.

„Wir haben an mehreren Stellen den Anschluss verpasst. Es waren kleine Details mit großen Folgen“, sagte Herrmann. Den ersten Fehler habe sein Team nach dem Start gemacht, als die Wende zum Wertungstor vor Monaco zu spät kam. Auf dem Weg nach Süden zur Straße von Bonifacio segelte „Malizia–Seaexplorer“ nicht westlich genug und verpasste in nachlassenden Winden den Anschluss an das Führungsquartett.

Die in Genua erstmals geschlagene Jacht „Biotherm“ aus Frankreich führt mit 41 Punkten immer noch vor „Paprec Arkéa“ (29) und dem Schweizer Team Holcim-PRB (28). „Ich hasse es, zu verlieren. Das wird mich auf der kommenden Etappe zu noch mehr Leistung antreiben“, sagte Herrmann noch auf See.