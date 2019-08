Cowes/Isle of Wight (dpa/lno) - Das 48. Rolex Fastnet Race hat am Samstagnachmittag vor Cowes auf der südenglischen Isle of Wight mit einer neuen Rekordflotte begonnen: 3000 Segler und Seglerinnen starteten auf 390 Booten aus 29 Nationen in die bedeutende Langstrecken-Regatta. Bei der seit 1925 ausgetragene britischen Segelklassiker waren auch 20 Boote unter deutscher Flagge sowie weitere deutsche Skipper und Segler am Start. In diesem Jahr steht das Rennen auch im Zeichen der Katastrophe von 1979, als in einem Sturm 19 Segler ums Leben kamen.