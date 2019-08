Enoshima/Japan (dpa) - Frederike Loewe und Anna Markfort aus Berlin haben den vierten Nationenstartplatz für Deutschlands Olympia-Segler gesichert. Nach den schon gesicherten Startplätzen in den Disziplinen Laser, Laser Radial und 49er können nun auch die 470er-Frauen Kurs auf die olympische Regatta 2020 in Tokio nehmen. Dazu reichte der Crew vom Seglerhaus am Wannsee WM-Platz 16 im künftigen Olympia-Revier, in dem 1964 Willy Kuhweide seine olympische Goldmedaille im Finn Dinghy gewann.